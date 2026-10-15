Navijači Hajduka: 'Ubili ste mi svako veselje', 'Imate li muda pozvati bagru na razgovor?'

Bijela mašina neka čudna krila ima, objavio je Hajduk nakon jedne od najvećih europskih pobjeda u povijesti, pao je Ajax 2-1 u prvom kolu Konferencijske lige na rasprodanom Poljudu uz golove Bambe i Marina Šotičeka.

Navijači su, očekivano, u ekstazi, no sjenu na sjajnu predstavu momčadi Gonzala Garcije bacio je incident iz drugog poluvremena kad je Torcida prekinula dvoboj na 15 minuta zbog ispucavanja silne pirotehnike. Ovo su neki od komentara na službenoj klupskoj stranici na Facebooku:

"Svaka čast Hajduče, al da nisi podal jesi! Mogu te volit i volin , ali ovakav bezobrazan odnos prema Livaji je 7km ispod dna! Sve više mi se gade ti jadni potezi i tebe i Torcide koja ovo radi sa bakljama! Srami se! Toliko od mene."

"Bravo, e tak se bori za svaku loptu!"

"Drogirani klošari sa sjevera. Ne vole Hajduk"

"Navijac sam Hajduka,od kada znam za sebe,ali da su barem suci danas prekinuli utakmicu ! Koji k je ovo,ustaše,konc logori,i na kraju opet baklje,jbt kud idete ???"

"Bravo za igru i trud, al velika sramota za navijanje od tzv Torcide"

"Nakon dugo vremena igra bolja od rezultata"

"Bravo Hajduce!!!!! A ovim klosarima sa sjevera samo prosljedit kaznu. Niste veci od kluba j..o vam p.. mater. Hvala Bogu kamera ima. HŽV"

"Bravo igraci. A vi na tribinama ste stoka najobicnija"

"Kako ćemo bez gledatelja sljedeće dvi utakmice? Od tud nam jedini prihodi. Kako Šotičeka otplatiti? Imate li muda pozvat bagru i nacrtati im kako se navija?"

"Bravo, fali samo Livaja"

"Cestitke Hajduku i šteta da imaju takve “najbolje a u istom trenutku najgore navijače na tribinama - sjever ” - koja im skoro uskratila ovu pobjedu!"

"Hajduk vodi 2:1 protiv Ajaxa, a vi bakljadom potencijalno donosite klubu nove kazne. Onda ste prvi kad treba kritizirati Hajduk nakon poraza, a kad mu možete financijski odmoći, onda se ne razmišlja. Poštujem povijest Torcide, ali Hajduk je iznad svih! Ako volite klub, nemojte mu odmagati."

"i sretan i tužan dal se stvsrno nemožemo riješit tih kretena"

"Torcida nije iznad Hajduka i to im netko konacno treba reci , zasto j...ne baklje u trenutku kad nam se vratio pravi Hajduk ?"

"Ubili su mi svako veselje.."

"Savrsenu nogometnu večer je za malo unistila grupa ljudi koji uopće ne voli ovaj klub. Nazalost, na kraju gorak okus zbog ove bakljade."

"Porazgovarajte malo sa vodstvom Torcide, niko iznad Hajduka nije nikad bija niti će biti"