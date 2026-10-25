Navijači Hajduka uoči susreta u Gibraltaru ograničeni: Evo zašto

Pred nogometašima Hajduka je novi europski izazov, momčad Gonzala Garcije u četvrtak gostuje u Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa u trećem kolu Konferencijske lige.

Nakon što su u prvom kolu pred domaćom publikom na Poljudu slavili protiv Ajaxa (2-1), u drugom kolu su uspješno uzeli i tri boda protiv aktualnog švicarskog prvaka Thuna. Hajduk je u prve dvije utakmice imao glasnu podršku navijača s tribina, pa čak i u Švicarskoj gdje je policija uvela stroge mjere nakon incidenta protiv Ajaxa.

Susret 2. kola Konferencijske lige između Thuna i Hajduka | Foto: PIXSELL

Utakmica protiv Thuna, s navijačke strane je prošla u najboljem redu, ali za utakmicu na Gibraltaru navijači splitskog kluba nalaze se u problemu. Naime, Lincoln Red Imps objavio je da se ulaznice za domaće sektore mogu kupiti isključivo uz predočenje važeće gibraltarske osobne iskaznice ili britanske putovnice. Svi gostujući navijači ulaznicu za utakmicu moraju kupiti preko svog kluba što bi značilo da hrvatski navijači ne mogu tek tako tamo kupiti ulaznicu.

Bez ulaznice iz gostujućeg kontingenta, koju će distribuirati Hajduk, ne mogu računati na ulazak na stadion. Kapacitet stadiona Europa Point je 2100 mjesta jer se radi na izgradnji novog nacionalnog stadiona.