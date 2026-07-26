Navijači Hull Cityja obožavaju Jakira: 'Igrači ga se malo i boje, ha-ha. Uskoro će dobiti pjesmu'

Runda Chivasa, pa runda točenog Uniona. I tako satima. Čim smo ove subote stigli u Kidričevo, maleno mjestašce 30-ak kilometara udaljeno od Maribora, odmah smo naletjeli na navijače Hull Cityja. Maribor je ljetna baza Jakirovićevih trupa, a bivši trener Dinama i Rijeke u susjednoj Sloveniji započinje još jedno poglavlje svoje "nemoguće misije" - ostanak s Hullom u Premier ligi.

Hull je prema svim engleskim kladionicama apsolutni favorit za ispadanje, a to potvrđuju i brojke. Jakirovićeva momčad danas prema Transfermarktu vrijedi 80,65 milijuna eura, dok druga najjeftinija momčad Premier lige, Coventry City, čiji igrački kadar vrijedi čak 220,85 milijuna eura. Sergej Jakirović je ipak veliki optimist, baš kao i navijači Hulla.

Foto: Bruce Rollinson/PRESS ASSOCIATIO

Hrvatski trener uživa zvjezdani status na sjeverozapadu Engleske. Navijači Hulla već sada Jakirovića smatraju jednim od najvećih trenera u klupskoj povijesti (!?), a on im uzvraća brigom na sve moguće načine. Subotnja prijateljska utakmica Hulla i Konyaspora (3:0) bila je zatvorenog tipa, no Jakirović se kod organizatora pobrinuo da na tribine uđe i 30-ak navijača Hulla.

- Vi ste iz Hrvatske? Došli ste ovdje zbog Sergeja Jakirovića? - odmah su nas u jednom obližnjem kafiću upitali navijači Hulla, s kojima smo započeli nešto opširniji razgovor o njihovu klubu, treneru, ali i očekivanjima od nadolazeće sezone.

Dečkima nismo stigli ni odgovoriti, a konobarica nam je već nosila "pola kile" Uniona. I tako je krenula priča. Osmorica navijača Hulla, među kojima najmlađi ima devet, a najstariji čak 71 godinu, već godinama prate svoj klub na svim pripremama. Posljednjih su godina tako bili u Španjolskoj, Portugalu, Slovačkoj, Turskoj...

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

- Slovenija nam se ipak daleko najviše sviđa. Maribor je lijep gradić, žene su prelijepe, pivo je jeftino, što nam više treba? - priča nam Dave (48), pa nastavlja:

- Svake nas godine ima sve više. Evo, našem najmlađem članu Matthewu ovo je prvo putovanje s nama. I odmah se sprema za Premier ligu. Kakav srećković, vjerojatno nije ni svjestan kakve smo patnje s našim klubom prolazili godinama.

Ljetni raspored Hulla prilično je zanimljiv. Jakirović i društvo odigrat će dvije utakmice (protiv Konyaspora i Rizespora) u Sloveniji, jednu u Istanbulu (protiv Kasımpaşe), zatim lete u Frankfurt na ogled s Eintrachtom, a onda u generalnoj probi prije početka sezone na svom travnjaku dočekuju Nicu.

- Jasno da idemo na sve utakmice. Ta nas priča ozbiljno košta, ali koga briga za novac. Osim naših supruga, ha, ha - priča nam Dave dok ponosno pokazuje navijačku zastavu Hulla sa slikom "Super Sergeja". Na njoj stoji poruka: "Botanic Boys on Bender, Acun had a dream."

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

Botanic Boysi jedna su od navijačkih skupina Hulla. Ime su dobili po blizini Botanic Gardensa, ali i Botanic Hotela, u sklopu kojeg se nalazi istoimeni pub, glavno okupljalište Hullovih navijača prije i poslije utakmica. Cijeli je pub posvećen Hull Cityju, a njegov vlasnik Shaun dio je osmorke s kojom smo se družili u Kidričevu.

Shaun je ozbiljna faca u navijačkom svijetu. Svoju je odanost klubu htio dokazati videopozivom vlasniku kluba Acunu Ilıcalıju, a 57-godišnji Turčin javio mu se u - sekundi! Zanimljivo, dečkima hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur nije bio po guštu, ali Jakirovića - obožavaju.

Foto: Hrvoje Tironi/24sata

. Sergej je pravi frajer. Strašno je visok pa ga se igrači vjerojatno malo i plaše, ha, ha. I neka je tako. Svi znamo da nas očekuje strašno teška sezona, ali smo optimisti. S takvim trenerom i ponekim pojačanjem opet možemo iznenaditi cijelu Englesku. Ne bi nam bilo prvi put - priča nam Shaun i za kraj dodaje:

- Hrvatska? Sjećamo se i Nikice Jelavića. Ako ga poznajete, puno ga pozdravite. On je u svakoj utakmici davao sve od sebe i to se i danas pamti. I znate što je zanimljivo? Jelavić je među navijačima Hulla imao svoju pjesmu, a Jakirović je još nema. To moramo promijeniti već ove sezone.