Navijači i igrači Intera i dalje su u slavljeničkoj atmosferi. Prije nekoliko dana žestoko su na ulicama Milana proslavili prvi naslov Serie A nakon deset godina, no Gazetta dello Sport donosi vijest koju baš nitko nije očekivao.

Antonio Conte (51) doveo je Nerazzurre do naslova u svojoj drugoj sezoni i to dominantno, ali navedeni talijanski list tvrdi kako mu je utakmica protiv Udinesea bila posljednja na klupi Intera! Naime, vijest o odlasku trebala bi biti potvrđena u sljedećih 48 sati.

Kako to, pa zašto? Pitaju se navijači Intera. Nadali su se kako će s njim napasti što bolji rezultat u Ligi prvaka sljedeće sezone, no slavlje se pretvorilo u tugu. Conte se nije posvađao ni s kim od igrača ni čelnika, nego je problem velika kriza u koju su zapali vlasnici kluba, odnosno kineska korporacija Suning. Potrebni su veliki rezovi pa je tako predsjednik Steven Zhang još ranije najavio kako će smanjiti plaće igračima za 20 posto.

Conteu nije to zasmetalo, niti to što bi mu smanjili plaću koja je trenutno na 12 milijuna eura što ga čini najplaćenijim trenerom u Italiji, nego saznanje da neće moći pojačati momčad za Ligu prvaka. Htio je napraviti veliki rezultat u najjačem klupskom natjecanju nakon ispadanja u grupi, zadržati aktualne igrače i dovesti još pokoje pojačanje. Nadao se da će imati podršku Uprave zbog naslova u domaćem prvenstvu, ali realnost je drugačija. Klub je dubokom minusu, vlasnici su dužni igračima plaće, a još im nisu isplatili ni premije. Pa ne bi dobio pojačanje, nego bi čak i ostao bez najvećih zvijezda zbog održivosti kluba.

Glavni razlog je korona virus koja je teško pogodila svjetsko gospodarstvo, a nastradalo je i kinesko. Kako bi oporavili svoje gospodarstvo, kineske vlasti su tamošnjim biznismenima zabranili da novac od prihoda ostvarenih u Kini ulažu u inozemstvo. A to je bacilo na koljena Inter jer korporacija Suning ima 68.55 posto vlasništva. Zbog dugova su i ugasili svoj klub Jiangsu, koji se natjecao u kineskoj ligi.

I tako se Inter našao u ogromnim problemima uoči početka sezone. Ovaj kontroverzni talijanski stručnjak stvorio je sjajnu klapu u Interu. Momčad je bila fantastična ove sezone, no čini se da im snove kvari ono što danas pokreće nogomet. A to je novac. Nikada nije napravio upečatljiv rezultat u Ligi prvaka i smatrao je da to može s Interom. No, ispriječila se kriza koja je pogodila klub.

Ali, Conte nije taj koji se mora brinuti za svoju budućnosti. Odmah nakon vijest o njegovom odlasku, koja se proširile poput munje, dolaze glasine kako ga na svojoj klupi želi vidjeti Real Madrid. Klub sa Santiago Bernabeua bi mogao ostati bez Zinedinea Zidanea koji je blizu odlaska, a Interovi problemi su im došli u najboljem mogućem trenutku jer bi besplatno mogli dobiti veliko trenersko ime. Ipak, svatko bi htio na klupi vidjeti trenera koji je osvojio tri Serie A s Juveom, jednu s Interom i Premier ligu s Chelseajem. Takve trenere teško je naći.

Pitanje je i što će biti s brojnim zvijezdama koje su se vezale uz Contea. Teško će s takvim minusom klub zadržati Lukakua kojeg u svojim redovima žele vidjeti mnogi europski klubovi, a njegova prodaja bila bi ravna samoubojstvu jer je riječ o najboljem igraču koji je utrpao ove sezone 24 gola i bio je nevjerojatno važan kotačić u osvajanju naslova.

No nas najviše zanima što će biti s Hrvatima. Ivan Perišić (32) i Marcelo Brozović (28) imaju ugovore do sljedećeg ljeta, Perišić polako dolazi u pozne godine, ali što se tiče Broza, nije tajna da ga već dulje vrijeme žele najveći europski klubovi. Što će na kraju biti, saznat ćemo uskoro.