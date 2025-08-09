Obavijesti

NAKON REMIJA S LOKOSIMA

Navijači Istre: 'Bangura i Rozić moraju startati!'. 'Lopina Lovrić je usmjerio ovu utakmicu'

Navijači Istre: 'Bangura i Rozić moraju startati!'. 'Lopina Lovrić je usmjerio ovu utakmicu'
Istra i Lokomotiva sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

"Sve već viđeno milijun puta, pobjeda mi zamaskirala odvratnu igru, ali na kraju nije ni to uspjelo pa je još gore. Kako su svi spremni u prvom kolu, a samo nama trebaju pripreme od šest mjeseci?", jedan je od komentara

Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive odigrali su 2-2 u 2. kolu HNL-a na Aldo Drosini. Puležani su u završnici dvoboja imali sve u svojim nogama, vodili su 2-1 i imali igrača manje, ali gosti su golom Šuška u 94. osvojili bod. Donosimo reakcije navijača Istre nakon dvoboja. 

  • "Danac je igrač manje..."
  • "Ajde, šta kmečite, dajte malo podrške"
  • "Lovrić lopina usmjerio utakmicu kad je Pajač za potezanje u kontri s leđa trebao dobiti drugi žuti u 55. minuti. Lončar je 10 minuta kasnije dobio žuti za istu stvar"
  • "Sve već viđeno milijun puta, pobjeda mi zamaskirala odvratnu igru, ali na kraju nije ni to uspjelo pa je još gore. Kako su svi spremni u prvom kolu, a samo nama trebaju pripreme od šest mjeseci?"
  • "Koliću svaka čast, kao dečko mi je drag, ali on jednostavno nije za prvog golmana, previše kiksa. Ovo se trebalo dobiti, s igračem manje nam zabiju"
  • "Kako je krenula sezona, bit će opet samo najvjerniji na sjeveru i zapadu"
  • "Bangura i Rozić moraju startati!"
  • "Tomiću, daj ostavku"
  • "Za plakati, ni sjena prošlogodišnje igre, borbenosti i žara", neki su od komentara navijača Istre na društvenim mrežama. 
U idućem kolu momčad iz Pule igra protiv Vukovara u gostima. U prva dva kola Istra je osvojila jedan bod. 

