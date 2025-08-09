Navijači Istre: 'Bangura i Rozić moraju startati!'. 'Lopina Lovrić je usmjerio ovu utakmicu'

Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive odigrali su 2-2 u 2. kolu HNL-a na Aldo Drosini. Puležani su u završnici dvoboja imali sve u svojim nogama, vodili su 2-1 i imali igrača manje, ali gosti su golom Šuška u 94. osvojili bod. Donosimo reakcije navijača Istre nakon dvoboja.

"Danac je igrač manje..."

"Ajde, šta kmečite, dajte malo podrške"

"Lovrić lopina usmjerio utakmicu kad je Pajač za potezanje u kontri s leđa trebao dobiti drugi žuti u 55. minuti. Lončar je 10 minuta kasnije dobio žuti za istu stvar"

"Sve već viđeno milijun puta, pobjeda mi zamaskirala odvratnu igru, ali na kraju nije ni to uspjelo pa je još gore. Kako su svi spremni u prvom kolu, a samo nama trebaju pripreme od šest mjeseci?"

"Koliću svaka čast, kao dečko mi je drag, ali on jednostavno nije za prvog golmana, previše kiksa. Ovo se trebalo dobiti, s igračem manje nam zabiju"

"Kako je krenula sezona, bit će opet samo najvjerniji na sjeveru i zapadu"

"Bangura i Rozić moraju startati!"

"Tomiću, daj ostavku"

"Za plakati, ni sjena prošlogodišnje igre, borbenosti i žara", neki su od komentara navijača Istre na društvenim mrežama.

U idućem kolu momčad iz Pule igra protiv Vukovara u gostima. U prva dva kola Istra je osvojila jedan bod.