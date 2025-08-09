"Sve već viđeno milijun puta, pobjeda mi zamaskirala odvratnu igru, ali na kraju nije ni to uspjelo pa je još gore. Kako su svi spremni u prvom kolu, a samo nama trebaju pripreme od šest mjeseci?", jedan je od komentara
NAKON REMIJA S LOKOSIMA
Navijači Istre: 'Bangura i Rozić moraju startati!'. 'Lopina Lovrić je usmjerio ovu utakmicu'
Čitanje članka: < 1 min
Nogometaši Istre 1961 i Lokomotive odigrali su 2-2 u 2. kolu HNL-a na Aldo Drosini. Puležani su u završnici dvoboja imali sve u svojim nogama, vodili su 2-1 i imali igrača manje, ali gosti su golom Šuška u 94. osvojili bod. Donosimo reakcije navijača Istre nakon dvoboja.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
- "Danac je igrač manje..."
- "Ajde, šta kmečite, dajte malo podrške"
- "Lovrić lopina usmjerio utakmicu kad je Pajač za potezanje u kontri s leđa trebao dobiti drugi žuti u 55. minuti. Lončar je 10 minuta kasnije dobio žuti za istu stvar"
- "Sve već viđeno milijun puta, pobjeda mi zamaskirala odvratnu igru, ali na kraju nije ni to uspjelo pa je još gore. Kako su svi spremni u prvom kolu, a samo nama trebaju pripreme od šest mjeseci?"
- "Koliću svaka čast, kao dečko mi je drag, ali on jednostavno nije za prvog golmana, previše kiksa. Ovo se trebalo dobiti, s igračem manje nam zabiju"
- "Kako je krenula sezona, bit će opet samo najvjerniji na sjeveru i zapadu"
- "Bangura i Rozić moraju startati!"
- "Tomiću, daj ostavku"
- "Za plakati, ni sjena prošlogodišnje igre, borbenosti i žara", neki su od komentara navijača Istre na društvenim mrežama.
U idućem kolu momčad iz Pule igra protiv Vukovara u gostima. U prva dva kola Istra je osvojila jedan bod.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku