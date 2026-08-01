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ZA SAMO 150 EURA

Navijači Kauno Žalgirisa imaju sjajnu priliku: U Zagreb mogu putovati sa Sopićem i momčadi

Piše Issa Kralj,
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Navijači Kauno Žalgirisa imaju sjajnu priliku: U Zagreb mogu putovati sa Sopićem i momčadi
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Uzvratna utakmica 2. pretkola Europske lige između Rijeke i Corvinul | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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Organiziran je charter let, a u cijenu je uključen povratni let na relaciji Kaunas - Zagreb - Kaunas, s polaskom u ponedjeljak i povratkom u srijedu

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Nakon što su pobjedom otvorili novu sezonu HNL-a, Dinamo nastavlja s europskim utakmicama. Za tri dana u kvalifikacijama za Ligu prvaka u goste im dolazi Kauno Žalgiris kojeg vodi hrvatski trener Željko Sopić. Litvanski prvak na neobičan je način nagradio svoje navijače i motivirao ih da dođu podržati momčad na Maksimir. 

Naime, klub je organizirao putovanje u Zagreb zajedno s trenerom, momčadi i stručnim stožerom, a cijelo iskustvo navijače će koštati 150 eura. Organiziran je charter let, a u cijenu je uključen povratni let na relaciji Kaunas - Zagreb - Kaunas, s polaskom u ponedjeljak i povratkom u srijedu. Međutim, karte za utakmicu na Maksimiru, kao i smještaj u glavnom gradu Hrvatske, moraju osigurati sami, ali priliku da putuje sa momčadi ne dobije svatko. 

S obzirom na to da je broj mjesta u avionu ograničen, Kauno Žalgiris pozvao je zainteresirane navijače da svoje mjesto rezerviraju putem službene klupske e-mail adrese. Priliku da putuju s ekipom i trenerom Sopićem dobiti će oni najbrži.

Podsjetimo, prva utakmica trećeg pretkola kvalifikacija za Ligu prvaka između Dinama i Kauno Žalgirisa na rasporedu je u utorak 4. kolovoza u 20 sati, a uzvrat se igra tjedan dana kasnije u 19 sati.

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