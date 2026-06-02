Hrvatska je u pripremnoj utakmici poražena od Belgije 2-0. Rujevica je opravdala atmosferu, ali Lukaku i Tielemans su pokvarili zabavu, a navijači su kritizirali Dalića i pojedine reprezentativce
Navijači kritizirali igrače i Dalića na društvenim mrežama: Zovi Belju i Stojkovića, oni su bolji
Hrvatska je u prvoj pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva izgubila od Belgije 2-0. Rujevica je bila ispunjena, atmosfera i navijanje odlično, ali Tielemans i Lukaku su pokvarili sveukupni dojam svojim golovima. Navijači su se raspisali na društvenim mrežama i poslali nekoliko poruka izborniku Daliću te uputili kritike pojedinim reprezentativcima.
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Kritike su dobili Vušković, Moro i Vlašić.
- Mišić izmislio nogomet za Moru kao Stojković za Vlašića, a Vušković je još bio zelen, pusti igrača da mu pređe i napravi glup faul kao da igra za juniore.
Pojedini zazivaju topnika Dinama Belju u vrhu napada.
- Da je igrao Beljo bilo bi 2:1 za Belgiju i opet bi bile kritike... zato najbolje da ne igraju ni on i ‘Stojke‘ i neka se ovi sramote protiv Engleza...
Određeni dio navijača smatra da Modrić nakon ozljede nije na željenoj razini.
- E Daliću... zovi Belju i pogotovo Stojkovića dok nije kasno. Ne kužim kaj ima ovaj Dalić u glavi, ovog priljepka Vlašića vodi, mada i sam Dalić i svi mi znamo da na njega nit ne računa. Moro limitiran, Modrić više ne može, a napad nam zabija svaku petu utakmicu. Prije bi Oršić zabio s trideset metara da ga je zvao nego ovi naši napadači.
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