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Navijači kritizirali igrače i Dalića na društvenim mrežama: Zovi Belju i Stojkovića, oni su bolji

Piše Ivan Kužela,
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Navijači kritizirali igrače i Dalića na društvenim mrežama: Zovi Belju i Stojkovića, oni su bolji
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hrvatska je u pripremnoj utakmici poražena od Belgije 2-0. Rujevica je opravdala atmosferu, ali Lukaku i Tielemans su pokvarili zabavu, a navijači su kritizirali Dalića i pojedine reprezentativce

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Hrvatska je u prvoj pripremnoj utakmici uoči Svjetskog prvenstva izgubila od Belgije 2-0. Rujevica je bila ispunjena, atmosfera i navijanje odlično, ali Tielemans Lukaku su pokvarili sveukupni dojam svojim golovima. Navijači su se raspisali na društvenim mrežama i poslali nekoliko poruka izborniku Daliću te uputili kritike pojedinim reprezentativcima.

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Rijeka: Poznati prate prijateljsku utakmicu između Hrvatske i Belgije Rijeka: Navijači na prijateljskoj utakmici između Hrvatske i Belgije Rijeka: Poznati prate prijateljsku utakmicu između Hrvatske i Belgije
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kritike su dobili Vušković, Moro i Vlašić.

- Mišić izmislio nogomet za Moru kao Stojković za Vlašića, a Vušković je još bio zelen, pusti igrača da mu pređe i napravi glup faul kao da igra za juniore.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Pojedini zazivaju topnika Dinama Belju u vrhu napada.

- Da je igrao Beljo bilo bi 2:1 za Belgiju i opet bi bile kritike... zato najbolje da ne igraju ni on i ‘Stojke‘ i neka se ovi sramote protiv Engleza...

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Zagreb: Druženje nakon dodjele nagrade SuperSport Hrvatske nogometne lige | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Određeni dio navijača smatra da Modrić nakon ozljede nije na željenoj razini.

- E Daliću... zovi Belju i pogotovo Stojkovića dok nije kasno. Ne kužim kaj ima ovaj Dalić u glavi, ovog priljepka Vlašića vodi, mada i sam Dalić i svi mi znamo da na njega nit ne računa. Moro limitiran, Modrić više ne može, a napad nam zabija svaku petu utakmicu. Prije bi Oršić zabio s trideset metara da ga je zvao nego ovi naši napadači.

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

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