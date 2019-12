Navijači Malmöa zamrzili Ibru! 'Htjeli su mu odrezati nogu'

Imam sjajan odnos s navijačima Malmöa. Mislim da su ljudi u Malmöu sretni zbog mene i moje nove funkcije, rekao je Zlatan Ibrahimović nakon što je službeno predstavljen kao suvlasnik Hammarbyja, ne znajući što mu se sprema.

Zlatan kaže da su u Malmöu sretni zbog njega, hoćete čuti količinu te sreće? Pa navijači su prvo stavili WC dasku na njegov kip koji se nalazi u Malmöu da bi ga potom tijekom večeri i zapalili. No ni to im nije bilo dovoljno, pa su otišli do Zlatanove kuće i velikim slovima napisali Juda (izdajica) na ulaznim vratima. Eto, toliko su sretni.

No ovaj put su otišli korak dalje. Toliko su ga zamrzili da ga više ne mogu očima vidjeti u svome gradu, pa su se dali u novu akciju i pokušali su srušiti njegov kip! Naime, netko je pokušao pilom izrezati Ibrinu nogu u svrhu rušenja i uništavanja kipa. U tome ih je spriječila policija.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Netko je ručnom pilom pokušao izrezati kip u predjelu nogu. Postoji opasnost da bi statua mogla pasti pa smo stavili ogradu - rekla je glasnogovornica policije u Malmöu.

Kipar Peter Linde je prije dva mjeseca na veliko oduševljenje okupljene mase otkrio Ibrahimovićev kip na kojem je radio tri godine. Tada su se okupili brojni navijači kako bi pozdravili švedskog nogometaša i ugledali tu ogromnu brončanu statuu. No sve je propalo u nekoliko minuta. Kada je Zlatan objavio da je postao suvlasnik Hammarbyja, navijači kao da su 'podemonili'. Postao je u gradu neprijatelj broj jedan, a centar pažnje je njegov kip kojeg sad žele i uništiti.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Autor tog djela je poslao poruku navijačima da se smire i da ga ne ruše.

- Ljudi se ponašaju kao da su u ratu, ali ovo nije rat, već nogomet. Ludo je da nitko ne može poštovati da je Zlatan slobodan čovjek. Želim da se kip obnovi, a da ljudi koji su to napravili shvate koliko su glupi - poručio je Linde.

Vandals have tried to saw through the feet of a statue of Zlatan Ibrahimovic.



More ➡ https://t.co/rF6kbiyvZc#bbcfootball pic.twitter.com/wopgHAj8VF