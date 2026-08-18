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ŽALE ZBOG REMIJA

Navijači nakon remija Dinama: 'Bili su zreli za pet komada...'

Piše Ivan Tomašković,
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Navijači nakon remija Dinama: 'Bili su zreli za pet komada...'
Atmosfera na tribinama tijekom utakmice Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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DINAMO - VIKING 2-2 Norvežani su se uspjeli vratiti nakon furioznog starta 'modrih' i sada ih čeka uzvrat u Stavangeru

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Dinamo je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2-2 s norveškim Vikingom.  Dinamo je u10. minuti vodio 2-0, no Norvežani su poravnali i na kraju s remijem odlaze na uzvrat kod kuće. 

- Šteta, ovi su bili zreli za pet komada, samo da je ušla ona lopta stativa od Zajca pri rezultatu 2-0 - ističe jedan navijač Dinama na službenim stranicama kluba. 

- Ovo se moralo dobiti. Bili su zreli za petardu, ali mislim da se u uzvratu teško može očekivati prolaz - dodao je. 

- Iskreno, Thun je za ove Norvežane Real Madrid! Ako smo njih mogli proći onda ćemo i Norvežane. Plavi nema predaje i prolazimo - piše jedan navijač. 

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Dobiva to Dinamo na plastici u Norveškoj. Bolje da ga vodi pomoćni trener, Bloudek ili bilo tko, nego Kovačević - ističe drugi navijač. 

Ima još onih koji su kritični i prema igračima.

- Odavno sam rekao da Kačavenda treba od prve minute i Hoxha umjesto Oršića. Oršić, svaka čast na svemu, ali vidi se da ne može. Valinčić svaku utakmicu sve gori i gori - dodaje navijač. 

- Šteta opet nas koštaju glupe greške. Puno smo bolji bili i bili smo bolja momčad, ali te glupe greške. Šteta, stvarno šteta, ali ima šanse za prolazak Moramo obaviti razgovor zašto na ovako važnoj utakmici radimo nepotrebne greške - dodaje navijač. 

Ipak, jedna je navijačica, kao i mnogi, optimistična. 

- Žao mi je zbog ovakvog rezultata jer ste imali sve u svojim rukama, ali riješit ćete vi to. Samo Dinamo! - ističe navijačica. 
 

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