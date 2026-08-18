Navijači nakon remija Dinama: 'Bili su zreli za pet komada...'

Dinamo je u prvoj utakmici 4. pretkola Lige prvaka odigrao 2-2 s norveškim Vikingom. Dinamo je u10. minuti vodio 2-0, no Norvežani su poravnali i na kraju s remijem odlaze na uzvrat kod kuće.

- Šteta, ovi su bili zreli za pet komada, samo da je ušla ona lopta stativa od Zajca pri rezultatu 2-0 - ističe jedan navijač Dinama na službenim stranicama kluba.

- Ovo se moralo dobiti. Bili su zreli za petardu, ali mislim da se u uzvratu teško može očekivati prolaz - dodao je.

- Iskreno, Thun je za ove Norvežane Real Madrid! Ako smo njih mogli proći onda ćemo i Norvežane. Plavi nema predaje i prolazimo - piše jedan navijač.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Dobiva to Dinamo na plastici u Norveškoj. Bolje da ga vodi pomoćni trener, Bloudek ili bilo tko, nego Kovačević - ističe drugi navijač.

Ima još onih koji su kritični i prema igračima.

- Odavno sam rekao da Kačavenda treba od prve minute i Hoxha umjesto Oršića. Oršić, svaka čast na svemu, ali vidi se da ne može. Valinčić svaku utakmicu sve gori i gori - dodaje navijač.

- Šteta opet nas koštaju glupe greške. Puno smo bolji bili i bili smo bolja momčad, ali te glupe greške. Šteta, stvarno šteta, ali ima šanse za prolazak Moramo obaviti razgovor zašto na ovako važnoj utakmici radimo nepotrebne greške - dodaje navijač.

Ipak, jedna je navijačica, kao i mnogi, optimistična.

- Žao mi je zbog ovakvog rezultata jer ste imali sve u svojim rukama, ali riješit ćete vi to. Samo Dinamo! - ističe navijačica.

