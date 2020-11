Navijači ne vjeruju u ostanak, Daliću mir do Eura, Bjelica stiže?

<p>Izbornikova poruka nije dobra. Izgledalo je kao da smo baš igrali na bod, a izbornik je najavljivao da kad igraš na bod, izgubiš. Nije dobra poruka reći da se ne igra na bod, šalješ poruku igračima da je bod dovoljan. Ja to ne bih ni spomenuo, odgovor na to pitanje je da se uvijek igra na pobjedu.</p><p>Rekao je to nakon poraza u Švedskoj <a href="https://www.24sata.hr/sport/izbornikova-poruka-nije-dobra-a-gol-je-velika-greska-kovacica-728193">Nenad Bjelica</a>, pa još napomenuo kako je <strong>Kovačić</strong> pogriješio, kako je bilo logičnije umjesto Budimira uvesti Petkovića, a ne Pašalića...</p><p>Eh sad, zna se, i on sam to ne taji, da je pretendent na izborničku fotelju. Ali te riječi valjda nisu bile svjesno rušenje Dalića nego konstruktivna kritika. Stručno viđenje.</p><p>Trenera koji se nije ustručavao p(r)ozvati izbornika ni dok je bio Dinamov trener da dođe na neku utakmicu prvaka pogledati neke igrače, koji je ostao u Hrvatskoj, na oku, koji je kao trener Dinama imao gotovo plebiscitarnu podršku da postane idući izbornik. Jednog dana, kad srebni Zlatko odluči sam odstupiti. Jer otkaz takvom izborniku povlače samo forumaši, vrućih glava, neposredno nakon neke loše utakmice. Kao one u Švedskoj. Ali zamislite da sad <strong>Davor Šuker</strong> objavi kako je Dalić smijenjen! Pa razapeli bi ga isti ti forumaši, a i svi ostali navijači...</p><p>Da puno toga ne štima zna i <strong>Dalić</strong>. U Omiš, na mjesto odakle su “vatreni” ispraćeni u Rusiju s toliko ljubavi, topline i navijačke euforije, reprezentacija je stigla u posve drugačijem ozračju. Ni vremenske, ni navijačke topline, prazne tribine, muk, hladnoća... i iščekivanje rezultata testova na korona virus.</p><p>Nakon poraza u Solni čak 57 posto navijača u našoj anketi smatra da Hrvatska neće ostati u najjačem rangu Lige nacija. Što znači da će se u utorak protiv Portugala provesti gore nego Šveđani u Francuskoj. Jer, podsjetimo, Hrvatska i Švedska imaju isti međusobni omjer i istu gol razliku, samo su naši zabili više golova.</p><p>Dakle, i pobjeda nad Portugalom može značiti ispadanje, ako Švedska većom razlikom pobijedi Francuze, a i uz poraz možemo ostati treći, ako Švedska većom razlikom izgubi u Francuskoj.</p><p>Da, igra u Švedskoj i nije bila za više od druge lige europskog nogometa. Ali isto tako znamo da “vatreni” vrijede više, da je smjena generacija u tijeku, da je nedostajalo 7-8 važnih igrača... i da je puno važnije ono što slijedi idućega ljeta - Euro 2021.</p>