Obavijesti

Sport

Komentari 70
DVOJBE OKO 26 IGRAČA

Navijači o popisu: 'Žalosno da nema nijednog igrača prvaka', 'Teško je upasti, još teže ispasti'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Navijači o popisu: 'Žalosno da nema nijednog igrača prvaka', 'Teško je upasti, još teže ispasti'
Zagreb: Predstavljena Žujina kampanja "Kad Hrvati igraju, svi gledaju" i preliminarni popis za Svjetsko prvenstvo 2026. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Dalićev popis za SP izazvao buru! Navijači ogorčeni: zašto nema Belje s 31 golom, dok Fruk i šest stopera idu? Gdje su lijevi bekovi? Komentari se ne stišavaju

Admiral

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis od 26 igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Na njemu se nalazi 26 igrača uz sedmoricu na pretpozivu. I kako to obično biva u zemlji s četiri milijuna izbornika, svatko ima svoje mišljenje.

Je li na popisu trebao biti ijedan igrač prvaka HNL-a (zasad samo Dominik Livaković, koji se vraća u Fenerbahče)? Zašto nije zvao Diona Drenu Belju iako je zabio 31 gol? Je li moglo biti mjesta za Luku Stojkovića? Zašto je mjesto dobio Toni Fruk, a ispao je Lovro Majer? Zašto je na popisu šest stopera i nijedan klasični lijevi bek, uz samo jednog desnog? Ovo su neki od komentara na službenoj stranici HNS-a na Facebooku:

"Dosljedan svojim glupostima,idemo na sp bez bekova bez krila i sa 3 tipa istih napadaca,6 stopera a igramo sa 2 i 6 prednjih veznih"

"Tesko je upasti u repku a još teže ispasti"

"Josip Mišić je zasluzio bar predpoziv"

"Kotarski OUT Malenica IN,kao kruna karijere!"

"Lovro Majer in stand by..seriously!!!"

"Umjesto koga je beljo trebao upasti? Kramarica? Budimira? Ili mozda muse koji vec 3 sezone ima dvoznamenkaste brojeve u ligi jacoj nego hnl, ili pak umjesto matanovica koji igra finale europa lige (pocetna postava) i zabija u istoj ligi koju je i beljo igrao i ima 5 golova u 2 sezone sa preko 35 nastupa i istom minutazom kao i matanovic"

"Misic jagusic beljo"

"Segecic ispred Misica"

"Doci ce dan kad bu i taj bivsi..."

"Ko je livi bek sinati milog?"

"Ako mi netko može objasniti po čemu je Fruk zaslužio poziv ispred Stojkovića? Napadači MLS klubova ispred Belje, koji je zabio preko 30 golova. Kao Hajdukovac pišem ovo."

"KAKO JE SE IZBORNIK DALIĆ POPI*AO PO HNL U ZBOG BELJE I STOJKOVIĆA!"

"Evo stotine fb izbornika javlja se"

"Sve super ali zasto su tu Marco pasalic i Nikola moro"

"Majer plemeniti igrač mora biti unutra ima nekoliko panjeva za zamjeniti"

"Dalicu objasni kako moze jedan Fruk biti ispred Belje i Stojkovica?!"

"Matanovica maknut Beljo umjesto njega"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 70
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, još je ostalo otvoreno pitanje jednog predstavnika u Konferencijskoj ligi, kao i kluba koji ispada iz elitnog društva
Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku
KONAČNA ODLUKA

Dalić objavio popis: Iz Dinama samo Livaković, iz MLS-a dva igrača! Ovo je 26 za Ameriku

Izbornik Zlatko Dalić je javnosti u zagrebačkom pubu Pivana obznanio popis reprezentativaca koji će konkurirati za odlazak na Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku te igrače na pretpozivu
VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!
ŠOKANTNE SCENE

VIDEO Vaha krenuo na huligane u posljednjoj utakmici karijere: Preživio sam i rat, ovo je ništa!

Oproštaj Vahida Halilhodžića pretvorio se u kaos! Navijači prekinuli utakmicu, Vaha u suzama pokušao smiriti situaciju, no sve je otišlo u nepovrat

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026