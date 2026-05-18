Navijači o popisu: 'Žalosno da nema nijednog igrača prvaka', 'Teško je upasti, još teže ispasti'

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis od 26 igrača za predstojeće Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Na njemu se nalazi 26 igrača uz sedmoricu na pretpozivu. I kako to obično biva u zemlji s četiri milijuna izbornika, svatko ima svoje mišljenje.

Je li na popisu trebao biti ijedan igrač prvaka HNL-a (zasad samo Dominik Livaković, koji se vraća u Fenerbahče)? Zašto nije zvao Diona Drenu Belju iako je zabio 31 gol? Je li moglo biti mjesta za Luku Stojkovića? Zašto je mjesto dobio Toni Fruk, a ispao je Lovro Majer? Zašto je na popisu šest stopera i nijedan klasični lijevi bek, uz samo jednog desnog? Ovo su neki od komentara na službenoj stranici HNS-a na Facebooku:

"Dosljedan svojim glupostima,idemo na sp bez bekova bez krila i sa 3 tipa istih napadaca,6 stopera a igramo sa 2 i 6 prednjih veznih"

"Tesko je upasti u repku a još teže ispasti"

"Josip Mišić je zasluzio bar predpoziv"

"Kotarski OUT Malenica IN,kao kruna karijere!"

"Lovro Majer in stand by..seriously!!!"

"Umjesto koga je beljo trebao upasti? Kramarica? Budimira? Ili mozda muse koji vec 3 sezone ima dvoznamenkaste brojeve u ligi jacoj nego hnl, ili pak umjesto matanovica koji igra finale europa lige (pocetna postava) i zabija u istoj ligi koju je i beljo igrao i ima 5 golova u 2 sezone sa preko 35 nastupa i istom minutazom kao i matanovic"

"Misic jagusic beljo"

"Segecic ispred Misica"

"Doci ce dan kad bu i taj bivsi..."

"Ko je livi bek sinati milog?"

"Ako mi netko može objasniti po čemu je Fruk zaslužio poziv ispred Stojkovića? Napadači MLS klubova ispred Belje, koji je zabio preko 30 golova. Kao Hajdukovac pišem ovo."

"KAKO JE SE IZBORNIK DALIĆ POPI*AO PO HNL U ZBOG BELJE I STOJKOVIĆA!"

"Evo stotine fb izbornika javlja se"

"Sve super ali zasto su tu Marco pasalic i Nikola moro"

"Majer plemeniti igrač mora biti unutra ima nekoliko panjeva za zamjeniti"

"Dalicu objasni kako moze jedan Fruk biti ispred Belje i Stojkovica?!"

"Matanovica maknut Beljo umjesto njega"