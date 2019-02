Navijači Lakersa bijesni: Glup potez! Zubac je bio budućnost

Ivica Zubac u zadnjem je satu prijelaznog roka razmijenjen u Los Angeles Clipperse!

Hrvatski košarkaš bio je dio mlade jezgre Lakersa, a LeBronu Jamesu i društvu sada je stigao Mike Muscala koji i nije pretjerano kvalitetan igrač. Lakersi su ga doveli zbog njegovog šuta, a navijači su ubrzo poludjeli na odluku GM-a Magica Johnsona:

- Lakersi su gadno z*jebali s ovom razmjenom. Tyson Chandler je star, a JaVale McGee ne može puno igrati zbog astme. Bio je dobar dio naše budućnosti - napisao je jedan korisnik na Twitteru, a drugi je nabrojao njegove odlične statistike u posljednje vrijeme te s ogorčenjem komentirao:

- A mi smo ga razmijenili za nekog odrpanca Mikea Muscalu...

Neki su se ipak samo tužno oprostili od dragog im igrača:

- Zbogom Ivice! Clippersi ne znaju koliko su sretni što te imaju, nikada neću zaboraviti sve tvoje povijesne partije kojima si nas blagoslovio. Sretno u Clippersima, Lakersima ćeš faliti. Hvala ti na sjećanjima!

Farewell @ivicazubac 😪



Clippers don’t know how lucky they are to have you. I’ll never forget all your historic performances we were all so blessed to witness. Good Luck with the Clippers. Lakers Nation will miss you. Thanks for all the great memories #ZuBlocka #ZuGod 😔💜💛 pic.twitter.com/Uur02OW85L