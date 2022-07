Navijači Olimpije upali na presicu i podržali Prosinečkog. Na stadionu morbidna poruka

U ožujku ove godine ljubljanska Olimpija bila je u krizi i seriji loših rezultata pa su čelnici smijenili stručni stožer i angažirali legendarnog Roberta Prosinečkog da se spasi što se spasiti da. I uspio je.

Sa svojim autoritetom, beskonačnim znanjem i čvrstom rukom pridobio je povjerenje igrača i u vrlo kratkom roku ih je preporodio s pet pobjeda, dva remija i jednim porazom. Na kraju su sezonu završili na zadovoljavajućem trećem mjestu i izborili kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Prosinečki je najavljivao velike stvari za novu sezonu i napad na naslov prvaka. Odradio je pripreme s momčadi, uigravao ih i brusio formu uoči početka sezone, ali samo tjedan dana uoči utakmice protiv luksemburškog Differdangea u prvom kolu Konferencijske lige, grom iz vedra nema. Čelnici su smijenili Žutog. Došlo je do sukoba s Upravom, on je bio nezadovoljan pojačanjima, a oni njegovim ponašanjem. Od međusobnog divljenja, do drvlja i kamenja jedni po drugima.

I tada je krenula hajka u javnosti i međusobna prepucavanja. Iz kluba tvrde da je pušio i pio na pripremama te otkazivao treninge, a on kaže kako se nitko nikada nije sramotnije ponašao prema njemu. Svatko ima svoju stranu priče.

- Mogli su reći da ne znam posao, ali da nisam bio pošten nikako. S većim lažovima i prevarantima nikad nisam radio, a radio sam s mnogima. Apsurdno je na kakav način oni vode klub, to ni Alfred Hitchcock ne bi bio u stanju napraviti - rekao je Prosinečki na presici.

A nju su prekinuli navijači Olimpije Green Dragonsi i skandiranjem jasno do znanja iskazali što misle o hrvatskom treneru.

- Veliki Žuti - orilo je press salonom gdje se pojavilo dvadesetak najžešćih pripadnika navijačke skupine Olimpije.

Tek je tri mjeseca proveo na klupi Olimpije, ali navijači i igrači zavoljeli su ga zbog karizme kakvu ima malo tko. Stali su na njegovu stranu, ali ostali su bez njega.

Nedugo nakon presice, na stadionu Olimpije osvanula je morbidna poruka i prijetnja koja je za svaku osudu. Bila je upućena klupskoj upravi.

- Ubit ćemo vas - pisalo je na transparentu.

U klubu je apsolutni kaos. Nagomilali su se unutarnji problemi, navijači su čelnicima okrenuli leđa i sve to dok sezona je pred vratima. Samo što nije počela. A igrači još ni ne znaju tko će ih trenirati nakon što su prošli cijele pripreme s Prosinečkim.

