Navijači Osijeka: 'Još samo u Konzumu možemo do bodova'. 'Borba za posljednju poziciju'

Vukovar 1991 i Osijek odigrali su 2-2 u 15. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" ne znaju za pobjedu u prvenstvu još od 28. rujna i gostovanja u Gorici (0-1), a navijači su razočarani nakon nove utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:49 Sažetak Osijek - Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

"Bod u gostima, pjesma u autobusu! Bodove možemo vidjeti još samo u Konzumu"

"Sad na onu benzinsku na izlasku iz Vinkovaca"

"Niste nimalo bolji od njih, nimalo! Realno stanje na tablici"

"Matkoviću sine, pa koliko ti šansi treba?"

"Srezao bih vam plaću na nulu, toliko zaslužujete. Luzeri"

"A dokle više?"

"Borba za zadnje mjesto", neki su od komentara Osijekovih navijača.

Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osijek je bodovno poravnat s Vukovarom na začelju ljestvice, a idući dvoboj mu je protiv Varaždina u Kupu. Idući prvenstveni ogled je protiv Istre 1961 na Opus Areni.