Osijek je bodovno poravnat s Vukovarom na začelju ljestvice, a idući dvoboj mu je protiv Varaždina u Kupu. Idući prvenstveni ogled je protiv Istre 1961 na Opus Areni
NEZADOVOLJNI REMIJEM
Navijači Osijeka: 'Još samo u Konzumu možemo do bodova'. 'Borba za posljednju poziciju'
Vukovar 1991 i Osijek odigrali su 2-2 u 15. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" ne znaju za pobjedu u prvenstvu još od 28. rujna i gostovanja u Gorici (0-1), a navijači su razočarani nakon nove utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Bod u gostima, pjesma u autobusu! Bodove možemo vidjeti još samo u Konzumu"
- "Sad na onu benzinsku na izlasku iz Vinkovaca"
- "Niste nimalo bolji od njih, nimalo! Realno stanje na tablici"
- "Matkoviću sine, pa koliko ti šansi treba?"
- "Srezao bih vam plaću na nulu, toliko zaslužujete. Luzeri"
- "A dokle više?"
- "Borba za zadnje mjesto", neki su od komentara Osijekovih navijača.
