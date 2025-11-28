Obavijesti

NEZADOVOLJNI REMIJEM

Navijači Osijeka: 'Još samo u Konzumu možemo do bodova'. 'Borba za posljednju poziciju'

Osijek: SuperSport HNL, 12. kolo, NK Osijek - NK Varaždin | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osijek je bodovno poravnat s Vukovarom na začelju ljestvice, a idući dvoboj mu je protiv Varaždina u Kupu. Idući prvenstveni ogled je protiv Istre 1961 na Opus Areni

Vukovar 1991 i Osijek odigrali su 2-2 u 15. kolu HNL-a. "Bijelo-plavi" ne znaju za pobjedu u prvenstvu još od 28. rujna i gostovanja u Gorici (0-1), a navijači su razočarani nakon nove utakmice. Donosimo reakcije s društvenih mreža. 

  • "Bod u gostima, pjesma u autobusu! Bodove možemo vidjeti još samo u Konzumu"
  • "Sad na onu benzinsku na izlasku iz Vinkovaca"
  • "Niste nimalo bolji od njih, nimalo! Realno stanje na tablici"
  • "Matkoviću sine, pa koliko ti šansi treba?"
  • "Srezao bih vam plaću na nulu, toliko zaslužujete. Luzeri"
  • "A dokle više?"
  • "Borba za zadnje mjesto", neki su od komentara Osijekovih navijača. 
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek
Vinkovci: SuperSport HNL, 15. kolo, HNK Vukovar 1991 - NK Osijek | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Osijek je bodovno poravnat s Vukovarom na začelju ljestvice, a idući dvoboj mu je protiv Varaždina u Kupu. Idući prvenstveni ogled je protiv Istre 1961 na Opus Areni. 

