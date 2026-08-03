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Navijači Rijeke nakon ždrijeba: 'Ima li neki klub unutar 500-600 km?' 'Nije nemoguće...'

Piše Issa Kralj,
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Navijači Rijeke nakon ždrijeba: 'Ima li neki klub unutar 500-600 km?' 'Nije nemoguće...'
Rijeka: Rijeka i Rudeš sastali se u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Izbor su komentirali navijači kluba s Kvarnera na društvenim mrežama.

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Rijeka je saznala mogućeg protivnika ako u četvrtak uspješno savlada Ilves. Riječani bi tada u play-offu Konferencijske lige igrali protiv boljeg iz susreta Bohemians/ Midtjylland u kojem igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.

Izbor su komentirali navijači kluba s Kvarnera na društvenim mrežama. 

  • Najbolji mogući od svih ponuđenih!!
  • Sretno Rijeka
  • Daj Bože, ali jako teško. Midtjylland je super ekipa. Ali sve je moguće. 
  • Samo hrabro... Sve je moguće. 
  • Nije nemoguće, samo jako!
  • Imamo šanse prvo Ilves pa onda Midtjylland, skandinavskim putem do Konferencijske lige
  • Ima li neki klub unutar 500-600km? Ajmo to sve proći da imamo neka normalna gostovanja!

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