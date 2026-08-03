Izbor su komentirali navijači kluba s Kvarnera na društvenim mrežama.
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Navijači Rijeke nakon ždrijeba: 'Ima li neki klub unutar 500-600 km?' 'Nije nemoguće...'
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Rijeka je saznala mogućeg protivnika ako u četvrtak uspješno savlada Ilves. Riječani bi tada u play-offu Konferencijske lige igrali protiv boljeg iz susreta Bohemians/ Midtjylland u kojem igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.
Izbor su komentirali navijači kluba s Kvarnera na društvenim mrežama.
- Najbolji mogući od svih ponuđenih!!
- Sretno Rijeka
- Daj Bože, ali jako teško. Midtjylland je super ekipa. Ali sve je moguće.
- Samo hrabro... Sve je moguće.
- Nije nemoguće, samo jako!
- Imamo šanse prvo Ilves pa onda Midtjylland, skandinavskim putem do Konferencijske lige
- Ima li neki klub unutar 500-600km? Ajmo to sve proći da imamo neka normalna gostovanja!
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