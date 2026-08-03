Navijači Rijeke nakon ždrijeba: 'Ima li neki klub unutar 500-600 km?' 'Nije nemoguće...'

Rijeka je saznala mogućeg protivnika ako u četvrtak uspješno savlada Ilves. Riječani bi tada u play-offu Konferencijske lige igrali protiv boljeg iz susreta Bohemians/ Midtjylland u kojem igra hrvatski reprezentativac Martin Erlić. Prve utakmice play-offa igraju se 20., a uzvrati 27. kolovoza.

Izbor su komentirali navijači kluba s Kvarnera na društvenim mrežama.