Navijači Rijeke žele smijeniti Keka i vratiti Sancheza: Victore, vrati se, sve ti je oprošteno...

Rijeka je na Rujevici poražena od Midtjyllanda 4-1 u uzvratu play-offa Konferencijske lige. Nakon poraza 2-0 u prvoj utakmici, Riječani su tako s ukupnih 6-1 ostali bez plasmana u ligašku fazu.Domaći su dobro otvorili susret i rano poveli, ali je Midtjylland brzo izjednačio, a u nastavku s još tri pogotka riješio pitanje prolaska. Navijači Rijeke reagirali su na društvenim mrežama na konačni rezultat.

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- Bit će ovo vrlo teška sezona.

- Kad vidiš Fruka, koji je prvo ime kluba, da diše na šindru i pada na terenu kao balerina, jasno ti je na kojem nivou je ostatak ekipe. Šteta sto su otjerali Sancheza da mu nisu dali još jednu pripremu da vidi kako će to izgledati jer ova priča s Kekom se unaprijed znalo da od toga nema ništa...

- S praktički istom ekipom smo prošle godine došli do osmine finala Konferencijske lige, a sada jedva prolazimo outsidere. Victore vrati se, sve ti je oprošteno jer ovo što radi Kek od ekipe je sramota.

- Tri zadnja prijelazan roka su napravljena katastrofalno... S takvom količinom igračkoga škarta i ne može biti bolje od ovoga...

- Pa što je čudno tu? Sa kojim igračima? Rijeka nema igrača koji će preuzeti odgovornost i krenuti naprijed, proći jedan na jedan i napraviti višak. Ovi svi igraju kao ja tebi, ti meni i kolo naokolo. Moj Kek zgazilo te vrijeme...