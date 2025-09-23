Samo tri dana nakon putovanja u Podravinu, Hajduku u subotu u goste na Poljud dolazi Lokomotiva, dakle Garcia će imati dan i pol-dva pripreme. Prođu li Splićani očekivano Koprivnicu, u osmini finala putovat će u Vinkovce
'BILI' U PODRAVINI PLUS+
Navijači se pitaju gdje su nestali igrači s početka sezone: Garcia će ih konačno 'odlediti' u Kupu
Čitanje članka: 2 min
Hajduk će nakratko, nakon više od mjesec dana, opet osjetiti kako je igrati dvije utakmice tjedno. Četiri dana od poraza u derbiju protiv Dinama na Poljudu (0-2), Hajduk u srijedu u Koprivnici (17.00) kod istoimenog četvrtoligaša mora odraditi zaostalu obavezu u 1/16 finala Kupa. HNS je još ranije potvrdio da će se ova utakmica te Uljanik - Osijek odigrati u tzv. rezervnom terminu.
