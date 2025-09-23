Obavijesti

Sport

Komentari 4
'BILI' U PODRAVINI PLUS+

Navijači se pitaju gdje su nestali igrači s početka sezone: Garcia će ih konačno 'odlediti' u Kupu

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Navijači se pitaju gdje su nestali igrači s početka sezone: Garcia će ih konačno 'odlediti' u Kupu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Samo tri dana nakon putovanja u Podravinu, Hajduku u subotu u goste na Poljud dolazi Lokomotiva, dakle Garcia će imati dan i pol-dva pripreme. Prođu li Splićani očekivano Koprivnicu, u osmini finala putovat će u Vinkovce

Hajduk će nakratko, nakon više od mjesec dana, opet osjetiti kako je igrati dvije utakmice tjedno. Četiri dana od poraza u derbiju protiv Dinama na Poljudu (0-2), Hajduk u srijedu u Koprivnici (17.00) kod istoimenog četvrtoligaša mora odraditi zaostalu obavezu u 1/16 finala Kupa. HNS je još ranije potvrdio da će se ova utakmica te Uljanik - Osijek odigrati u tzv. rezervnom terminu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?
LEO I CRISTIANO DOMINIRALI

FOTO Ovo su svi osvajači Zlatne lopte od 1995. Prepoznajete ih?

Lionel Messi osvojio ih je osam, Cristiano Ronaldo pet. Luka Modrić prekinuo je njihovu dominaciju, a Dembele je zadnji osvojio Zlatnu loptu. Cannavaro je jedini branič u 21. stoljeću koji je zasjeo na vrh...
Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala
CEREMONIJA IZ PARIZA

Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu! Napadač PSG-a ispred 18-godišnjeg Yamala

Ousmane Dembele je osvojio Zlatnu loptu. Iza Francuza je ostao Lamine Yamal, treći u poretku je Vitinha, četvrti Mohamed Salah, a top 5 zatvara zvijezda Barcelone, Raphinha
FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki
U ČEMU JE PROBLEM?

FOTO Pet je razloga zašto Livaja nije onaj stari. Jedan je na fotki

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025