Navijači Spursa skeptični oko Tudora: 'Ovo je recept za tešku katastrofu'. 'Želimo li ispasti?'

Dolazak Igora Tudora na klupu Tottenhama do kraja sezone izazvao je snažne reakcije u Engleskoj. Hrvatski trener uskočio je nakon smjene Thomasa Franka, u trenutku kada se klub nalazi opasno blizu zone ispadanja i traži brzo rješenje za stabilizaciju momčadi. Uprava je željela imenovati privremenog stratega prije povratka igrača na trening, a BBC je prenio komentare navijača.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Tudor iza sebe ima bogatu igračku karijeru, ponajviše u Juventus, s kojim je osvojio dva naslova prvaka Italije i igrao finale Lige prvaka 2003. godine, dok je s hrvatskom reprezentacijom bio dio generacije koja je 1998. osvojila svjetsku broncu. Kao trener vodio je niz klubova diljem Europe, od Hajduka i PAOK-a do Galatasaraya, Udinesea, Marseillea, Lazija i Juventusa, ali mu je jedini trofej zasad Hrvatski kup iz 2013, opisuje BBC.

U Torinu je posljednji put radio kao privremeni trener, potom dobio stalni ugovor nakon što je izborio plasman u Ligu prvaka, no niz lošijih rezultata i ispadanje od Real Madrid na Svjetskom klupskom prvenstvu označili su početak kraja njegove epizode. Nakon serije utakmica bez pobjede, smijenjen je početkom nove sezone.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Navijači Tottenhama su podijeljeni, iako je većina negativna. Ovo su neki komentari:

"Ovo je katastrofa, pokušavaju li Spursi pronaći način da ispadnu??"

"Na temelju njegovog citata "Želim hrabar i intenzivan nogomet, ne samo utemeljen na obrani. Želim da se ljudi koji dolaze na stadion zabave, a ne razočaraju", a i činjenice da je spasio Udinese od ispadanja, mogao bi biti pravi izbor za nas".

"Vrlo razočaravajuće, ali podržat ćemo ga. Ako pobijedi Arsenal, odmah će postati heroj!"

"Budućnost naše Premier lige stavili su u ruke čovjeka koji nije pobijedio ni u jednoj od posljednjih 8 utakmica u Juventusu i dobio je otkaz nakon 7 mjeseci. Zašto bi uopće angažirali nekoga s takvom statistikom da spasi klub? Ali, uvijek ima nade, zar ne..?"

"Vrlo omalovažavajuće primjedbe o nekome tko je vrlo iskusan i o kome oni koji se žale malo znaju. On samo treba motivirati ekipu za 10-ak utakmica, to je zadatak, ništa više za sada. Ako su ljudi očekivali Kloppa ili Alonsa, treba im testirati glave, sretno mu".

"Molit ću se od sada do kraja sezone".

"Dovođenje trenera bez znanja o Premier ligi i bez uspješnog trenerskog pedigrea recept je za katastrofu".