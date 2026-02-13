Obavijesti

Sport

VEĆINA NIJE ZADOVOLJNA

Navijači Spursa skeptični oko Tudora: 'Ovo je recept za tešku katastrofu'. 'Želimo li ispasti?'

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Igor Tudor pomalo iznenađujuće postao je trener Tottenhama. Hrvatski trener spašava klub od ispadanja, ali navijači su podijeljeni i skeptični. Hoće li Tudor postati heroj?

Dolazak Igora Tudora na klupu Tottenhama do kraja sezone izazvao je snažne reakcije u Engleskoj. Hrvatski trener uskočio je nakon smjene Thomasa Franka, u trenutku kada se klub nalazi opasno blizu zone ispadanja i traži brzo rješenje za stabilizaciju momčadi. Uprava je željela imenovati privremenog stratega prije povratka igrača na trening, a BBC je prenio komentare navijača.

Serie A - Lazio v Juventus
Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Tudor iza sebe ima bogatu igračku karijeru, ponajviše u Juventus, s kojim je osvojio dva naslova prvaka Italije i igrao finale Lige prvaka 2003. godine, dok je s hrvatskom reprezentacijom bio dio generacije koja je 1998. osvojila svjetsku broncu. Kao trener vodio je niz klubova diljem Europe, od Hajduka i PAOK-a do Galatasaraya, Udinesea, Marseillea, Lazija i Juventusa, ali mu je jedini trofej zasad Hrvatski kup iz 2013, opisuje BBC.

U Torinu je posljednji put radio kao privremeni trener, potom dobio stalni ugovor nakon što je izborio plasman u Ligu prvaka, no niz lošijih rezultata i ispadanje od Real Madrid na Svjetskom klupskom prvenstvu označili su početak kraja njegove epizode. Nakon serije utakmica bez pobjede, smijenjen je početkom nove sezone.

UEFA Champions League - Real Madrid v Juventus
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Navijači Tottenhama su podijeljeni, iako je većina negativna. Ovo su neki komentari:

  • "Ovo je katastrofa, pokušavaju li Spursi pronaći način da ispadnu??"
  • "Na temelju njegovog citata "Želim hrabar i intenzivan nogomet, ne samo utemeljen na obrani. Želim da se ljudi koji dolaze na stadion zabave, a ne razočaraju", a i činjenice da je spasio Udinese od ispadanja, mogao bi biti pravi izbor za nas".
  • "Vrlo razočaravajuće, ali podržat ćemo ga. Ako pobijedi Arsenal, odmah će postati heroj!"
  • "Budućnost naše Premier lige stavili su u ruke čovjeka koji nije pobijedio ni u jednoj od posljednjih 8 utakmica u Juventusu i dobio je otkaz nakon 7 mjeseci. Zašto bi uopće angažirali nekoga s takvom statistikom da spasi klub? Ali, uvijek ima nade, zar ne..?"
  • "Vrlo omalovažavajuće primjedbe o nekome tko je vrlo iskusan i o kome oni koji se žale malo znaju. On samo treba motivirati ekipu za 10-ak utakmica, to je zadatak, ništa više za sada. Ako su ljudi očekivali Kloppa ili Alonsa, treba im testirati glave, sretno mu".
  • "Molit ću se od sada do kraja sezone".
  • "Dovođenje trenera bez znanja o Premier ligi i bez uspješnog trenerskog pedigrea recept je za katastrofu".

