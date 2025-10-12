Obavijesti

Sport

Komentari 7
REAKCIJE NAKON PORAZA

Navijači Srbije: 'Kakvi orlovi? Ovo su vrapci tetovirani'. 'Kome se ono gradi novi stadion?'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Srbije: 'Kakvi orlovi? Ovo su vrapci tetovirani'. 'Kome se ono gradi novi stadion?'
3
Foto: Florion Goga/REUTERS

"Teren je jako loš, stadion nije pun, a trebao bi biti, igra bez energije", jedan je od komentara razočaranih srpskih navijača na društvenim mrežama

Srpska nogometna reprezentacija izgubila je od Albanije 0-1 u Leskovcu. Presudio je "orlovima" gol Roya Manaja u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, a dvoboj je odigran u tmurnoj atmosferi na malom stadionu. Navijači Srbije razočarani su nakon novog neuspjeha reprezentacije. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! 00:42
Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell
  • "Zbog Piksi, vratite Pešića"
  • "Teren je jako loš, stadion nije pun, a trebao bi biti, igra bez energije"
  • "Sramota, ovo ne treba ni gledati"
  • "Kakva država, takva reprezentacija"
  • "Bravo Albanija"
  • "Nije kriv izbornik, ima i do igrača"
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS
  • "Balvani, 11 metara drva"
  • "Kome se ono radi novi stadion?"
  • "Vidiću, doktore, spašavaj stvar"
  • "Kakvi 'orlovi'? Najobičniji vrapci tetovirani"
  • "Skandal", neki su od komentara na mrežama.
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga/REUTERS

Srbija se nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji u kvalifikacijskoj skupini. Trećeplasirana je sa sedam bodova u pet utakmica, dok su Albanci na drugom mjestu u šest utakmica osvojili 11 bodova.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu
ZAVIRITE U GALERIJU

FOTO Koliko će novi Maksimir biti skup u odnosu na druge stadione? Pogledajte računicu

Bliži se izgradnja novog velebnog stadiona Maksimir od 35.000 mjesta po cijeni od 5000 eura po stolcu, odnosno 175 milijuna eura bez PDV-a! Usporedilii smo tu cijenu s nekim stadionima koji su zadnjih godina otvoreni u regiji i Europi
Lamine Yamal došao u Hrvatsku
NA KORNATIMA

Lamine Yamal došao u Hrvatsku

Zvijezda Barcelone trenutačno se oporavlja od ozljede i propušta okupljanje španjolske reprezentacije pa je skočio do Hrvatske
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025