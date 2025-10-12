Navijači Srbije: 'Kakvi orlovi? Ovo su vrapci tetovirani'. 'Kome se ono gradi novi stadion?'

Srpska nogometna reprezentacija izgubila je od Albanije 0-1 u Leskovcu. Presudio je "orlovima" gol Roya Manaja u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, a dvoboj je odigran u tmurnoj atmosferi na malom stadionu. Navijači Srbije razočarani su nakon novog neuspjeha reprezentacije. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:42 Češka - Hrvatska 0-0: 'Vatreni' se 'nulom' približili Mundijalu! | Video: 24sata/pixsell

"Zbog Piksi, vratite Pešića"

"Teren je jako loš, stadion nije pun, a trebao bi biti, igra bez energije"

"Sramota, ovo ne treba ni gledati"

"Kakva država, takva reprezentacija"

"Bravo Albanija"

"Nije kriv izbornik, ima i do igrača"

Foto: Florion Goga/REUTERS

"Balvani, 11 metara drva"

"Kome se ono radi novi stadion?"

"Vidiću, doktore, spašavaj stvar"

"Kakvi 'orlovi'? Najobičniji vrapci tetovirani"

"Skandal", neki su od komentara na mrežama.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Srbija se nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji u kvalifikacijskoj skupini. Trećeplasirana je sa sedam bodova u pet utakmica, dok su Albanci na drugom mjestu u šest utakmica osvojili 11 bodova.