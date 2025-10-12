"Teren je jako loš, stadion nije pun, a trebao bi biti, igra bez energije", jedan je od komentara razočaranih srpskih navijača na društvenim mrežama
REAKCIJE NAKON PORAZA
Navijači Srbije: 'Kakvi orlovi? Ovo su vrapci tetovirani'. 'Kome se ono gradi novi stadion?'
Srpska nogometna reprezentacija izgubila je od Albanije 0-1 u Leskovcu. Presudio je "orlovima" gol Roya Manaja u prvoj minuti nadoknade prvog poluvremena, a dvoboj je odigran u tmurnoj atmosferi na malom stadionu. Navijači Srbije razočarani su nakon novog neuspjeha reprezentacije. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
- "Zbog Piksi, vratite Pešića"
- "Teren je jako loš, stadion nije pun, a trebao bi biti, igra bez energije"
- "Sramota, ovo ne treba ni gledati"
- "Kakva država, takva reprezentacija"
- "Bravo Albanija"
- "Nije kriv izbornik, ima i do igrača"
- "Balvani, 11 metara drva"
- "Kome se ono radi novi stadion?"
- "Vidiću, doktore, spašavaj stvar"
- "Kakvi 'orlovi'? Najobičniji vrapci tetovirani"
- "Skandal", neki su od komentara na mrežama.
Srbija se nalazi u vrlo nezgodnoj situaciji u kvalifikacijskoj skupini. Trećeplasirana je sa sedam bodova u pet utakmica, dok su Albanci na drugom mjestu u šest utakmica osvojili 11 bodova.
