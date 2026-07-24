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ZA LIGU NACIJA

Navijači veliki oprez! Španjolci upozoravaju na lažne ulaznice za utakmicu protiv Hrvatske

Piše HINA,
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Navijači veliki oprez! Španjolci upozoravaju na lažne ulaznice za utakmicu protiv Hrvatske
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Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Riječ je o susretima Lige nacija koje će Španjolska odigrati 29. rujna na stadionu Sanchez-Pizjuan u Sevilli protiv Hrvatske (20.45 sati) te 3. listopada na stadionu Carlos Tartiere u Oviedu

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Španjolski nogometni savez (RFEF) upozorio je u petak da su otkrivene lažne internetske stranice koje nude ulaznice za nadolazeće utakmice aktualnog svjetskog prvaka Španjolske s Hrvatskom i Češkom, izvijestila je španjolska novinska agencija EFE.

RFEF je pojasnio u priopćenju da ulaznice za utakmice španjolske reprezentacije u Sevilli i Oviedu još nisu puštene u prodaju.

Riječ je o susretima Lige nacija koje će Španjolska odigrati 29. rujna na stadionu Sanchez-Pizjuan u Sevilli protiv Hrvatske (20.45 sati) te 3. listopada na stadionu Carlos Tartiere u Oviedu protiv Češke (20.45 sati).

Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Savez je pozvao navijače na najveći mogući oprez pri posjećivanju internetskih stranica koje nude ulaznice, upozorivši da su neke specijalizirane za internetske prijevare.

Početak službene prodaje ulaznica u Španjolskoj bit će obznanjen putem službenih komunikacijskih kanala RFEF-a. Nakon te objave ulaznice će biti dostupne isključivo putem službene internetske stranice Španjolskog nogometnog saveza, navodi se u priopćenju.

Hrvatski nogometni savez obično na svojoj stranici daje obavijesti hrvatskim navijačima o načinu i rokovima kupnje ulaznica.

Pobjeda Španjolske od 1-0 nad Argentinom u finalu Svjetskog prvenstva odigranom u nedjelju izazvala je euforiju u zemlji. Na dočeku igrača u Madridu okupilo se oko dva milijuna navijača.

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