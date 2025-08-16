"Malo više hrabrosti i odlučnost prema naprijed i golova će biti", jedan je od komentara na mrežama. Vukovar nakon prva tri kola ima jedan osvojeni bod
IDUĆA PROTIV GORICE
Navijači Vukovara nakon prvog boda u HNL-u: 'Ova momčad će se boriti za sredinu ljestvice'
Vukovar 1991 stigao je do prvog boda u HNL-u, u Vinkovcima je protiv Istre 1991 odigrao 1-1 u sjajnoj utakmici. Jedna i druga momčad mogli su na kraju doći do pobjede, ali navijači Vukovaraca ponosni su na svoju momčad.
- "Ovo je Vukovar koji će se boriti za sredinu ljestvice!"
- "Vukovar odigrao herojski, a gol je bio fenomenalan"
- "Bit će bolje drugi put, samo hrabro"
- "Malo više hrabrosti i odlučnost prema naprijed i golova će biti"
- "Svaka čast"
- "Bod kao kuća, svaka čast na borbenosti"
- "Idemo sada na pobjedu protiv Gorice", neki su od komentara na društvenim mrežama.
Vukovarci su nakon prva tri kola na začelju ljestvice s jednim osvojenim bodom, a u idućem kolu igraju doma protiv Gorice.
