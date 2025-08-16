Navijači Vukovara nakon prvog boda u HNL-u: 'Ova momčad će se boriti za sredinu ljestvice'

Vukovar 1991 stigao je do prvog boda u HNL-u, u Vinkovcima je protiv Istre 1991 odigrao 1-1 u sjajnoj utakmici. Jedna i druga momčad mogli su na kraju doći do pobjede, ali navijači Vukovaraca ponosni su na svoju momčad.

"Ovo je Vukovar koji će se boriti za sredinu ljestvice!"

"Vukovar odigrao herojski, a gol je bio fenomenalan"

"Bit će bolje drugi put, samo hrabro"

"Malo više hrabrosti i odlučnost prema naprijed i golova će biti"

"Svaka čast"

"Bod kao kuća, svaka čast na borbenosti"

"Idemo sada na pobjedu protiv Gorice", neki su od komentara na društvenim mrežama.

Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovarci su nakon prva tri kola na začelju ljestvice s jednim osvojenim bodom, a u idućem kolu igraju doma protiv Gorice.