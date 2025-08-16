Obavijesti

Sport

Komentari 0
IDUĆA PROTIV GORICE

Navijači Vukovara nakon prvog boda u HNL-u: 'Ova momčad će se boriti za sredinu ljestvice'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Navijači Vukovara nakon prvog boda u HNL-u: 'Ova momčad će se boriti za sredinu ljestvice'
3
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"Malo više hrabrosti i odlučnost prema naprijed i golova će biti", jedan je od komentara na mrežama. Vukovar nakon prva tri kola ima jedan osvojeni bod

Vukovar 1991 stigao je do prvog boda u HNL-u, u Vinkovcima je protiv Istre 1991 odigrao 1-1 u sjajnoj utakmici. Jedna i druga momčad mogli su na kraju doći do pobjede, ali navijači Vukovaraca ponosni su na svoju momčad.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - Vukovar 1991 3-0, Maksimir, sažetak utakmice, HNL drugo kolo 01:16
Dinamo - Vukovar 1991 3-0, Maksimir, sažetak utakmice, HNL drugo kolo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
  • "Ovo je Vukovar koji će se boriti za sredinu ljestvice!"
  • "Vukovar odigrao herojski, a gol je bio fenomenalan"
  • "Bit će bolje drugi put, samo hrabro"
  • "Malo više hrabrosti i odlučnost prema naprijed i golova će biti"
  • "Svaka čast"
  • "Bod kao kuća, svaka čast na borbenosti"
  • "Idemo sada na pobjedu protiv Gorice", neki su od komentara na društvenim mrežama. 
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL
Vinkovci: HNK Vukovar 1991 i NK Istra 1961 u utakmici trećeg kola Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vukovarci su nakon prva tri kola na začelju ljestvice s jednim osvojenim bodom, a u idućem kolu igraju doma protiv Gorice. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Hajduk produžio s talentiranim krilom, Dinamo prodao Darija Špikića

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matija Frigan potpisao za Parmu, Livakovića su ponudili Realu?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči
UJEDINILE SNAGE

FOTO Nekad su dominirale u UFC-u, a danas zajedno snimaju sadržaj koji nije za svačije oči

Paige vanZant (30) i Maryna Moroz (33) zvijezde su ženskog MMA sporta. Dok je Paige odavno napustila UFC i okušala se u natjecanju u šamaranju, Maryna je još u toj organizaciji. No jedna i druga fokusirale su se i na snimanja u oskudnim odjevnim kombinacijama. Nedavno su skupa snimile video sličnog sadržaja koji je mnoge ostavio bez teksta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025