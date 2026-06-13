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Navijači 'zmajeva' se okomili na veznjaka: 'Bosanski Iniesta, kao da smo igrali s deset igrača...'

Piše 24sata,
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Navijači 'zmajeva' se okomili na veznjaka: 'Bosanski Iniesta, kao da smo igrali s deset igrača...'
Foto: EXPA/ Hasan Bratic

Zmajevi su protiv Kanade uzeli bod, a navijači su žestoko opleli po Tahiroviću i taktici nakon bolnog pada u finišu

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Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovina odigrala je 1-1 u prvoj utakmici skupine B protiv Kanade. "Zmajevi" su sjajno odradili prvo poluvrijeme, došli do zasluženog vodstva, ali su pred kraj utakmice fizički pali i Kanada je to iskoristila. Na kraju su se momci Sergeja Barbareza spašavali u više navrata, ali bod je tu.

FIFA World Cup 2026 - Canada v Bosnia and Herzegovina - Fans gather in Toronto FIFA World Cup 2026 - Canada v Bosnia and Herzegovina - Fans gather in Toronto FIFA World Cup 2026 - Canada v Bosnia and Herzegovina - Fans gather in Toronto
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Foto: Carlos Osorio

Jovo Lukić je u 21. zabio za 1-0, a onda je u 78. Larin izjednačio na 1-1. Navijači BiH oglasili su se na društvenim mrežama nakon remija svoje reprezentacije. Nije im se svidjela igra Benjamina Tahirovića (broj 6).

"Benjamin Tahirović nije zaslužio igrati u 3 lige federacije, riječi su suvišne"

"Samo ću dodati da jedan veznjak sa brojem 6 za 95+ minuta napravi 25 pasova… to govori sve, komentar je suvišan"

"Borili su se lavovski s obzirom da su Kanađani imali veoma loš način igre, makljanje, udaranje i bahatost. Na kraju su i naši reprezentativci morali upotrijebiti silu i dobili su tri žuta kartona. Sve u svemu ponosni smo jer smo im prvi zabili gol. Naši zlatni momci"

"Jedina smo ekipa koja najboljeg igrača ubacuje samo kad gubi il zadnjih 15 minuta. A i Mahmiću treba dat neku priliku, gore od Tahirovića ne može"

"Demirović i Tahirović van i sve će biti super"

"Bosanski Iniesta s brojem 6 izdominirao!"

"Svaka čast momci s 10 igrača. Tahirović igrač manje"

"Taktika nam je loša. Kad pogledamo zadnje utakmice sve je to na remi išlo, ova utakmica je preslikana kao protiv Austrije jer smo imali šansu za 3 boda. Loš taktika i igrači poput Demirovića su zaslužili biti na klupi. Sve u svemu sretan sam jer smo tu gdje jesmo i kako god završi mi smo ipak došli na SP i tu smo.."

"Demirović bi more s broda promašio".

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