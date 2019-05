Navijanje, golovi, isključenje i fešta: Mame zaigrale nogomet!

Nogomet nije samo sport za muškarce. To su dokazale mame iz Trnja i Jaruna koje su međusobno zaigrale u revijalnoj utakmici u sklopu 2. Turnira roditelja NK Trnja. Na cijelu ideju stigli su treneri iz omladinskih pogona ta dva kluba, Igor Miletić (Trnje) i Hrvoje Sliva (Jarun), taj dvojac pobrinuo se da prije finalne utakmice turnira svoje snage odmjere mame čija djeca igraju u omladinskim pogonima ta dva kluba.

- Mi u klubu jednom godišnje odradimo turnir roditelja čija djeca igraju u NK Jarun, a sada nam je na pamet došla ideja da konačno zaigraju i mame. One su uvijek najglasnije na utakmicama klinaca, pa je ovo bila prilika i da djeca navijaju za njih - kaže nam Hrvoje Sliva, pa nastavlja:

- Sve smo riješili vrlo brzo, praktički u pola dana. Ja sam jednoj mami poslao poruku, ona je sve to organizirala u "pet minuta", pa smo prije finala zaigrali protiv Trnja. Bio je pravi spektakl, muževi i djeca su navijali, mame igrale nogomet. U svakom slučaju sve je ispalo vrlo pozitivno, prava zezancija, pa sada vjerujemo kako će ovaj ogled postati i tradicija. Ma bio je to pravi "show", a klinci su sada navijali za svoje mame.

Foto: SportNews.hr

Trnje je na koncu slavilo 2-1, a u prilično zanimljivoj utakmici bilo je žutih, dok je čak crveni karton dobio trener ekipe mama Trnja.

- Moram priznati kako sam se malo iznenadio kvalitetom nogometa koji su pokazale mame klinaca, a Trnje je ipak bilo bolje. Jedna mama iz njihovih redova aktivno igra nogomet, drugoj je suprug nogometni trener, ali i jarunske su se mame pokazale u pravom svjetlu. Stvarno, baš je bila prava nogometna fešta, kasnije smo se i svi lijepo podružili na zajedničkoj večeri. Sad je red na nama, mi moramo organizirati uzvrat u rujnu.

Možda će vas jarunske mame do tada smijeniti, ipak ste ih odveli u poraz...

- Ma neće, neće one mene bušiti, haha. One su "uvijek vjerne". Čak se skupilo puno ljudi, djeca i muževi su pljeskali i navijali, od prve do zadnje minute je to bio pravi spektakl. I pun pogodak, vjerujem da će tako biti i dalje - završio je Sliva.