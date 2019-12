NBA 'cirkus' u punom sjaju: James šeta, a Babo ne vjeruje Jamesu su mogli svirati i nošenu loptu, no nisu ni to. Na kraju to nije bila situacija koja bi promijenila pobjednika jer Lakersi su dobili 25 razlike (121-96), ali jest prije dva dana kada je sudačka trojka skrojila pobjednika dvoboja Houstona i San Antonija