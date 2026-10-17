Zubac je zabio 11 koševa i ugrabio 11 skokova, ali Indiana je pala protiv Bucksa nakon produžetka. Matković je bio solidan u pobjedi Pelicansa, a NBA sezona kuca na vrata i počinje 20. listopada
NBA sezona je tik pred vratima! Duo Zubac i Matković odigrao je generalku uoči novog početka
Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je double-double učinak u porazu Indiana Pacersa nad Milwaukee Bucksima u predsezonskoj utakmici odigranoj sinoć u Indianapolisu. Karlo Matković je nastupio u pobjedi New Orleans Pelicansa nad Washington Wizardsima.
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Milwaukee Bucksi su nakon produžetka slavili sa 128-127, a Zubac je u 20 minuta provedenih na terenu ubacio 11 koševa (šut iz igre 5/8) i ugrabio isto toliko skokova. Tomu je dodao dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 25 koševa bio je Tyler Herro, dok je Pascal Siakam s 24 koša predvodio Pacerse.
Ovo je bio prvi poraz u četiri predsezonske utakmice za Indianu koja otvara novu NBA sezonu u srijedu gostovanjem New Orleans Pelicansa za koje igra još jedan hrvatski reprezentativac Karlo Matković.
Pelicansi su sinoć kod kuče sa 107-106 pobijedili Washington Wizardse, a Matković je ubacio šest koševa (šut iz igre 3/7, trice 0/3) uz pet skokova i jednu asistenciju u 17:09 minuta provedenih na terenu.
Nova NBA sezona počinje u utorak, 20. listopada kada se igraju tri utakmice: Boston Celtics - Detroit Pistons, Philadelphia 76ers - New York Knicks i Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs.
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