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NBA sezona je tik pred vratima! Duo Zubac i Matković odigrao je generalku uoči novog početka

Piše HINA,
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NBA sezona je tik pred vratima! Duo Zubac i Matković odigrao je generalku uoči novog početka
Foto: Stephen Lew
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Zubac je zabio 11 koševa i ugrabio 11 skokova, ali Indiana je pala protiv Bucksa nakon produžetka. Matković je bio solidan u pobjedi Pelicansa, a NBA sezona kuca na vrata i počinje 20. listopada

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Hrvatski košarkaš Ivica Zubac ostvario je double-double učinak u porazu Indiana Pacersa nad Milwaukee Bucksima u predsezonskoj utakmici odigranoj sinoć u Indianapolisu. Karlo Matković je nastupio u pobjedi New Orleans Pelicansa nad Washington Wizardsima.

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Milwaukee Bucksi su nakon produžetka slavili sa 128-127, a Zubac je u 20 minuta provedenih na terenu ubacio 11 koševa (šut iz igre 5/8) i ugrabio isto toliko skokova. Tomu je dodao dvije asistencije, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu. Najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 25 koševa bio je Tyler Herro, dok je Pascal Siakam s 24 koša predvodio Pacerse.

Ovo je bio prvi poraz u četiri predsezonske utakmice za Indianu koja otvara novu NBA sezonu u srijedu gostovanjem New Orleans Pelicansa za koje igra još jedan hrvatski reprezentativac Karlo Matković.

NBA: Preseason-Milwaukee Bucks at Indiana Pacers
Foto: Trevor Ruszkowski

Pelicansi su sinoć kod kuče sa 107-106 pobijedili Washington Wizardse, a Matković je ubacio šest koševa (šut iz igre 3/7, trice 0/3) uz pet skokova i jednu asistenciju u 17:09 minuta provedenih na terenu.

NBA: Preseason-Washington Wizards at New Orleans Pelicans
Foto: Stephen Lew

Nova NBA sezona počinje u utorak, 20. listopada kada se igraju tri utakmice: Boston Celtics - Detroit Pistons, Philadelphia 76ers - New York Knicks i Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs.

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