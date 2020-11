NBA zvijezda: Borio sam se s depresijom, pravio sebi štetu

<p>Na računu se vrte milijuni, vozite najskuplje automobile, nosite najmodernije satove, ljudi vas prepoznaju na svakom koraku, a u sebi tonete. Gubite samog sebe, ne vidite više smisao u životu.</p><p>Depresija, anksioznost i razni psihički problemi najveći su problemi današnjeg sporta. To je nešto o čemu se jako malo priča jer je oboljele sram progovoriti o tome, sram ih je pokazati slabost i sami sebi priznati da imaju probleme. </p><p>Bivši NBA prvak i košarkaš Clevelanda <strong>Kevin Love (32)</strong> je jedan od onih koji je odlučio progovoriti o ovome problemu pred kamerama te je otkrio s kakvim problemima se mučio.</p><p>- Kada dođeš do točke gdje ti je svaki dan isti, u glavu ti dođu svakakve misli. Počinješ razmišljati o svakakvim stvarima kada se boriš s depresijom. Bili su to strašni trenuci - priznao je bivši suigrač LeBron Jamesa.</p><p>Pritisak javnost i navijača, svakodnevni treninzi i utakmice, pritisak franšize i rezultata. Svaki dan vam je isto, a sve to utječe na čovjekovo mentalno zdravlje. Skuplja se nezadovoljstvo i bijes.</p><p>Love je u jednom trenutku bio na samom rubu, ali je odlučio potražiti pomoć. Često u javnosti priča o problemima koji su ga mučili jer, kako sam priznaje, to ga je spasilo.</p><p>- Tko god je razmišljao o tome i dalje mu padnu takve misli s vremena na vrijeme. Ja sam naučio pričati iskreno o tome i shvatio sam da nas ništa ne progoni više od stvari o kojima ne pričamo. Držao sam stvari u sebi i pravio sam sebi štetu. Dosta ljudi se bori s takvim mislima, a što se više otvoreno priča, bit će svima bolje - zaključio je peterostruki All Star igrač i NBA prvak iz 2016. godine koji ima i olimpijsko zlato iz Londona.</p><p>Borba s depresijom je među sportašima učestala. Neki ne žele priznati bijes i nezadovoljstvo koje se nakuplja u njima. Izbjegavaju liječenja i priznanje, a zapravo bude još gore. </p><p>Michael Phelps, Tyson Fury, DeMar DeRozan, neki su od sportaša koji su javno progovorili o ovome problemu kako bi ohrabrili ostale, no najveći je problem što se većina njih i dalje boji pričati o tome. </p>