Dinamo je u ponedjeljak dobio i novog trenera, “modre” će, barem do kraja sezone, voditi Damir Krznar (48), dosadašnji pomoćnik Zorana Mamića...

Damir Krznar godinama je u sustavu Dinama, o 48-godišnjem stručnjaku svi kolege imaju visoko mišljenje, a 2013. godine Krznar je bio najbolji učenik HNS-ove trenerske akademije, u generaciji u kojoj su rasli dokazani treneri poput Nike Kovača, Nenada Bjelice, Igora Tudora... Nekadašnji igrač zagrebačkoga kluba neočekivano je dobio “priliku života”, dokazati najprije sebi, ali i svim pravim navijačima Dinama, da a ima “štofa” i za samostalni trenerski posao.

Da, u Dinamu danas ne razmišljaju u novom treneru, sve klupske strukture potpuno vjeruju u Krznara, on će biti “taj” do daljnjega. Najmanje do kraja sezone, a onda će u klubu procijeniti njegov učinak, pa vidjeti kreće li Dinamo već na ljeto u potragu za novim trenerskim rješenjem. Ili će Krznar i dalje biti na klupi "modrih".

Damir Krznar spada u nogometne fanatike, njega će bez ikakve dvojbe cijeniti cijela svlačionica, a kapetan Arijan Ademi prvi će mu pružiti ruku podrške. No Krznar od “tihog radnika” mora postati “glasni vođa”, lider koji će po potrebi i podignuti glas na svoje igrače. I tu mora pokazati karakteristike pravog lidera, mora zagospodariti svlačionicom.

U svojoj trenerskoj karijeri Krznar je triput sjedio na klupi Dinama, u tom periodu ima jednu pobjedu (u Kupu protiv Oštrca 7-1) i dva domaća remija (1-1 s Hajdukom i 1-1 s luksemburškom Folom Esch), koji mu ne idu u prilog. Dinamo je u svim tim dvobojima bio mnogo snažnijih od suparnika, ali nije pobjeđivao. A to se u Maksimiru mora...

Dinamo neće niti u sportskom sektoru doživjeti velike promjene, a Krznar će kao i Zoran Mamić prije njega, obnašati funkciju trenera i sportskog direktora. Tako se u Dinamu, barem u tom sportskom sektoru, neće pojaviti neko novo lice, što je dobra odluka. Damir Krznar nastavit će trenersku viziju Zorana Mamića, ali hrvatskom prvaku dati i svoj "štih".

Jasno, njegov primarni cilj je igra i hvatanje novog naslova, no paralelno će se baviti i traženjem, te skautiranjem potencijalnih pojačanja za novu sezonu. Damir Krznar s time neće imati nikakvih problema, on je dugo dio kluba, pa dobro zna što Dinamu nedostaje za novi napad na Ligu prvaka.

Dinamo bi nakon odlaska braće Mamić trebao postati i mnogo transparentniji kad je riječ o “menadžerskim igrama”. Treba biti iskren, Dinamov je ugled na europskoj sceni danas bitno narušen, tri dana prije povijesne utakmice s Tottenhamom čelnim ljudima kluba izrečene su pravomoćne presude i čeka ih - zatvor.

Možete samo zamisliti kako na taj slučaj gleda nogometna Europa, ista ona koja se Dinamu toliko divila zbog čudesnih predstava u Europskoj ligi. Možete zamisliti i kako Jose Mourinho objašnjava svojim igračima da trener Dinama mora u zatvor zbog kriminala. Cijeli ovaj slučaj u Dinamu mora se ozbiljno shvatiti, sve klupske strukture (uprava kluba, skupštinari, izvršni odbor i nadzorni odbor) više nemaju pravo na pogrešan korak.