'Ne dolaze nam nikakvi ribari nego jedna normalna momčad'

Trener Hajduka Siniša Oreščanin miran je i spokojan uoči uzvratno susreta prvog pretkola Europske lige. Ne toliko zbog povoljnog rezultata iz prvog susreta koji su njegovi igrači riješili s dva gola razlike, nego i zbog odnosa snaga, Hajduk je i na Malti pokazao da je i u prorijeđenom sastavu puno jača momčad. No opreza nikad dosta...

- Najozbiljnije se pripremamo za utakmicu, analizirali smo prvi dvoboj, koji je po meni bio specifičan, u planu i programu došao nam je odmah iza Pohorja. Zamislili smo da će to tako izgledati, bili smo malo i po meni smo bili i malo prekritični nakon nje. Neka su stvari bile i dobre, neke ne, ali od sutra kreće euro ritam koji će tražiti da budemo jako pametni, i da raspodijelimo snage koliko možemo i budemo konkurentni u oba natjecanja.

Hoćete li kombinirati momčad ili ćete cijelo vrijeme igrati s najboljima?

- Vidjet ćete sutra, ne bih dijelio momčad na jaču i slabiju. Kroz pripreme, počevši od Solina pa do Gzire, svi su dobili istu minutažu. Zadovoljni smo odrađenim stvarima, mislim da su momci bili samosvjesni, da su davali sve od sebe, pohvalio bih ih i takav njihov pristup ćemo vrjednovati kroz minutažu.

Domagoj Bradarić je na odlasku iz Hajduka, jeste li zadovoljni zamjenama Ivanom Dolčekom i Davidom Čolinom, jedan je došao, a drugi bi trebao uskoro potpisati ugovor?

- Mi smo došli iz rada s mladima, iz Akademije, tako i razmišljamo o budućnosti. Ivan je tu, ako i David potpiše bit će svijetla budućnost Hajduka.

Na čemu ste radili nakon prvog susreta na Malti?

- Diplomatski, radili smo na sebi kao i uvijek. Dosta smo samokritični, dosta analiziramo, pričamo, radimo na stvarima koje mogu biti bolje.

Hoće li biti promjena u početnom sastavu?

- Mislim da da, slažem se da je prva utakmica bila zagrijavanje, i da sad kreće euro ritam. To znači da je manje treninga, više utakmica i puno putovanja. Sve to traži veći roster. Idemo utakmicu po utakmicu, ne podcjenjujući europski koeficijent, vjerujemo igračima koje imamo, mislimo da su oni tu već osam mjeseci s nama, pozitivna je atmosfera, i nadamo se da će biti dobro.

Koliko bolju izvedbu očekujete u odnosu na prvi ogled?

- Svaka utakmica trebala bi biti korak ka boljoj izvedbi. Imamo momčad koja je takva kakva je, tijekom priprema smo se skupljali, dolazili su najprije reprezentativci, pa rekonvalescenti Caktaš i Juranović. Pripreme su bile normalne, ništa spektakularno, ne volim one izjave o najboljim pripremama u povijesti i slično, protivnici su bili po mjeri, ulazimo pozitivno u sezonu i mislim da će to biti dobro.

Konkuriraju li Caktaš, Juranović i Posavec?

- Trebali bi participirati u nekom dijelu.

Bojite li se unaprijed upisanih bodova i stvara li vam to teret?

- Od prvoga dana pokušavamo odavati stabilnost, ne podlijegati euforiji, stanje je zadovoljavajuće, pozitivni smo, pokušat ćemo se predstaviti u najboljem svjetlu našim navijačima.

Je li vam fokus isključivo na Gziru, ili i na Istru?

- Uvijek na prvu utakmicu, ali krajičkom oka pratimo i idućeg protivnika.

Mijenjate li stil igre ili nastavljate gdje ste stali?

- Ako govorimo o stilu, nećemo ga mijenjati. Ako dođu pojačanja ili prinove trebat će im vremena za adaptaciju i prilagodbu. Kako njih na nas, tako i nas na njih. Svaki trener na svijetu želi da ima kompletnu momčad i da svi budu spremni, ali to nije uvijek moguće i sigurno će nam trebati vrijeme adaptacije. Volio bih samo da im se ne sudi po prvom dojmu, kako to ljudi ovdje vole, a znam to jer sam tu tri godine. Možda tek nakon prve reprezentativne stanke treba dati prvi sud.

Hoćete li tražiti pristup kao da je bilo 0-0 u prvom susretu?

- Uvijek je takav. Uoči prve utakmice imali smo šture informacije o Gziri, ne znam kako su ljudi to doživjeli, dva - tri igrača od tamo su mi se svidjela, imaju i lijepu biografiju... Oni imaju trenera Talijana, a kad je tako, odmah znam da je to prilagodba na protivnika i taktiku. Taj je trener ispao od West Hama s Birkirkarom na penale. I povukao je par igrača sa sobom. Dakle ne dolaze nam ribari, nego normalna momčad koja zahtjeva da se za nju pripremamo. Mi smo tek na dan utakmice od igrača koji tamo ima prijatelja saznali što i kako će oni igrati i tome smo se u hodu prilagođavali.

Ivan Dolček debitirao je postignutim golom u prvom susretu, a sada jedva čeka debi na Poljudu?

- Istrčati na Poljudu je velika stvar, i ja sam sretan zbog toga. Prvi gol u debiju mi je bila velika čast i sreća, sada ćemo vidjeti kako će biti dalje. Protivnika ne smijemo podcijeniti, ali idemo odraditi posao do kraja i pobijediti utakmicu - kazao je Dolček.