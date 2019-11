Ne ide im u Premier ligi, ali zato briljiraju s dresovima...

West Hamu baš i ne ide ove sezone u Premier ligi. Klub je u posljednje dvije godine pod vodstvom Manuela Pellegrinija jako puno uložio u pojačanja, no za sad im se nije isplatilo. Za pobjedu ne znaju još od 22. rujna kada su srušili Manchester United te su u seriji od tri poraza, a izgubili su čak šest puta u posljednih sedam utakmica i pravo je čudo što je Čileanac i dalje na klupi.

Po rezultatima im baš ne ide, ali zato njihov marketinški sektor radi punom parom. 'Čekičari' su objavili novi dres i to u suradnji s legendarnom heavy metal grupom Iron Maiden. Inicijator svega je basist grupe Steve Harris (63) koji je dugogodišnji navijač West Hama, a također je i nastupao za njih u mlađim kategorijama.

I like it because it's got the castle on the badge...



The problem is there's already a home, away, third, pink and e-gaming shirts currently released. This is now West Ham's 6th kit, 3 of which won't be worn by West Ham ever! pic.twitter.com/jGsoGafn0p