Ne ide mi u glavu da za Kalinića nema mjesta u postavi i da na Poljudu ne igramo napadački

"Ništa se ne mora, neće svijet stati ako Hajduk ne pobijedi Lokomotivu, ali još jedno posrtanje bi nas gotovo sigurno izbacilo iz kruga kandidata za naslov prvaka, a to je za sve nas navijače Hajduka ravno smaku svijeta" kaže nekadašnji igrač i kapetan Hajduka Hrvoje Vejić, koji je izabran i za novog predsjednika Udruge veterana Hajduka.

Za starije navijače Hrvoje Vejić definitivno nije u užem krugu najvećih igrača Hajduka u povijesti i teško da će ga netko nazvati legendom, ali ipak vrijedi naglasiti kako je Vejić osvojio dva kupa i dva prvenstva, bio je i kapetan trofejnih momčadi, a upravo je on svojim golovima donio Hajduku oba zadnja naslova prvaka. Iako je igrao na poziciji stopera, u dvije utakmice protiv Varteksa na Poljudu zabijao je golove i donosio slavlje i kao kapetan dizao trofeje. Najprije u zadnjem susretu u sezoni 2003.'04, kada je zabio prvi gol u pobjedi 2-0, a onda je isto ponovio i godinu potom, kada je visoku pobjedu 6-0 otvorio golom već u prvoj minuti.

- Davno je to bilo, tko se toga više i sjeća, bez obzira što su to dva zadnja naslova prvaka koja je Hajduk osvojio – sliježe ramenima nekadašnji kapetan, koji se nikad nije libio otvoreno progovoriti o onome što mu se ne sviđa na Poljudu. Među ostalim i o izostanku rezultata ali i prave "hajdučke igre".

- Da ne bi bilo da ja nešto pričam napamet o igri, da je to samo moje mišljenje, nedavno je Hajduk prezentirao strategiju kluba, i ako netko do sada nije bio upoznat što je to "hajdučka igra", u strategiji je definirana otprilike kao napadački nogomet s puno akcija i ritma koji melje protivnika, pogotovo na Poljudu. Tako sam barem ja shvatio. Samo problem je što to ne vidim i na terenu, pogotovo ne u zadnjih nekoliko utakmica, konkretno u derbijima s Rijekom i Dinamom.

Vejić smatra da Dambrauskasova momčad mora igrati puno otvorenije i napadati suparnika, pogotovo na Poljudu te da u momčadi mora biti mjesta za Nikolu Kalinića.

- Kale je moj bivši suigrač, iza njega je sjajna karijera a u duši je pravi hajdukovac. Da nije, ne bi napravio to što je napravio da bi se vratio. Meni ne ide u glavu da za jednog takvog igrača, nema mjesta u postavi, i to u derbiju u kojem moraš pobijediti. Pa zašto su ga uopće dovodili? Očito je ovo mega momčad kad za jednog tako kvalitetnog i moćnog igrača poput njega nema mjesta – kaže Vejić i dodaje:

S Kalom i Livajom u napadu suparnički treneri ne bi razmišljali kako napasti Hajduk, nego kako se obraniti, a time si već napravio pola posla. Po meni njih dvojica moraju igrati od prve minute skupa, a onda, u zavisnosti od razvoja utakmice, trener uvijek može reagirati.

Unatoč nezadovoljstvu onim što je momčad prikazala u zadnja tri prvenstvena ogleda u kojma je prosula sedam od devet bodova, Vejić vjeruje da je ovo sezona u kojoj će Hajduk napokon prekinuti post i osvojiti naslov prvaka, nakon čega će i on "otići u povijest" i neće više biti igrač koji je zabio za pobjedu koja je Hajduku donijela zadnji naslov prvaka.

- Svi smo mi ovdje zaraženi istom bolesti, samo je još nitko nije službeno priznao i dao joj ime. Svejedno je je li to "hajdukitis" "hajdukopatija", "hajdukoza"..., svi je imamo od rođenja i vjerujemo da je upravo ovo sezona u kojoj će Hajduk slaviti naslov prvaka. Ako ne ova, onda iduća... Ja se samo nadam da su zadnje utakmice i rezultati bili dovoljno jasna lekcija, nakon koje će momčad napokon zaigrati napadački kako joj i priliči – zaključio je Vejić.