Nakon devet odigranih kola Varaždinci se nalaze na drugom mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, šest više nego u istoj fazi prošle sezone
Ne ignorirajte Varaždin: Njihovi navijači imaju pravo sanjati!
Nogometaši Varaždina nastavili su gdje su stali prije reprezentativne stanke. Momčad Nikole Šafarića pobijedila je Lokomotivu s 1-0 i tom pobjedom pozicionirala se na visoko 2. mjesto nakon prve četvrtine HNL-a.
To je čak šest bodova više nego što je momčad Varaždina osvojila prošle sezone nakon devet kola. - Nakon devet odigranih kola nalazimo se na drugom mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, šest više nego u istoj fazi prošle sezone. Pet pobjeda, tri remija i samo jedan poraz, uz najmanje primljenih pogodaka u ligi. Prvih 9 kola je odrađeno, još 27 pred nama. Idemo dalje, zajedno - stoji na društvenim mrežama Nogometnog kluba Varaždin.
Kao što je Šafarić isticao na početku sezone - ništa nije slučajno. Šafarić, koji je najdugovječniji trener HNL-a, u dvojnoj je ulozi - onoj trenera i sportskog direktora. Kada Šafarić ima pune ruke posla u prijelaznom roku, njegovi pomoćnici Dino Kresinger i Zoran Kastel mnogo mu pomažu. Sve je u Varaždinu dobro isplanirano unutar budžeta (oko 5, 5 milijuna eura) koji je mnogo skromniji od onog Dinamovog koji je mjesto iza Varaždina, kao osječkog i riječkog budžeta za cijelu sezonu, koji su također iza nogometaša iz baroknog grada.
Ono što je se pokazalo kao dobitna formula je profiliranje igrača koji su nekad bili juniori Hajduka ili Dinama, a čije karijere se nisu ostvarile kako se planiralo. To je u prošlosti bio slučaja sa Šegom, Brodićem ili Teklićem, a danas je u momčadi također nekoliko igrača koji su bili juniori Hajduka ili Dinama. To su Škaričić, Mamić, Duvnjak i Maglica. Uz to Šafarić i skautska služba uvijek dovede nego igrača ispod radara, kao što je ove i prošle sezone Tavares. Oni su ta dodana vrijednost, a ujedno i potencijalna financijska korist za klub kada se takav igrač proda.
Trener Šafarić i njegov stožer ne mijenjaju mnogo i od igrača od važnijih igrača od prošle sezone samo Zelenika i Boršić više nisu s Varaždincima. Naravno, da će uprava kluba i Šafarić uvijek istaknuti da je glavni i primarni cilj ostanak u ligi te stabilnost. No, s obzirom na rezultate od zadnje dvije sezone kada su Varaždinci završili na 4. mjestu, pa na 3. mjestu prošle sezone i izborili europska natjecanja, navijačima se daje zapravo sanjati još nešto više. Uvijek će svi u upravi kluba reći: "Jedno su maštarije, a drugo realnost".
No, navijačima s obzirom na rezultate je dopušteno sanjati. Zato ne ignorirajte Varaždin, jer Varaždin u nedjelju na Poljudu ima priliku preuzeti 1. mjesto HNL-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+