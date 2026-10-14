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OLUJA SA SJEVERA

Ne ignorirajte Varaždin: Njihovi navijači imaju pravo sanjati!

Piše Ivan Tomašković,
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Ne ignorirajte Varaždin: Njihovi navijači imaju pravo sanjati!
Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Nakon devet odigranih kola Varaždinci se nalaze na drugom mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, šest više nego u istoj fazi prošle sezone

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Nogometaši Varaždina nastavili su gdje su stali prije reprezentativne stanke. Momčad Nikole Šafarića pobijedila je Lokomotivu s 1-0 i tom pobjedom pozicionirala se na visoko 2. mjesto nakon prve četvrtine HNL-a. 

To je čak šest bodova više nego što je momčad Varaždina osvojila prošle sezone nakon devet kola.  - Nakon devet odigranih kola nalazimo se na drugom mjestu ljestvice s 18 osvojenih bodova, šest više nego u istoj fazi prošle sezone. Pet pobjeda, tri remija i samo jedan poraz, uz najmanje primljenih pogodaka u ligi. Prvih 9 kola je odrađeno, još 27 pred nama. Idemo dalje, zajedno - stoji na društvenim mrežama Nogometnog kluba Varaždin. 

Kao što je Šafarić isticao na početku sezone - ništa nije slučajno. Šafarić, koji je najdugovječniji trener HNL-a, u  dvojnoj je ulozi - onoj trenera i sportskog direktora. Kada Šafarić ima pune ruke posla u prijelaznom roku, njegovi pomoćnici Dino Kresinger i Zoran Kastel mnogo mu pomažu. Sve je u Varaždinu dobro isplanirano unutar budžeta (oko 5, 5 milijuna eura) koji je mnogo skromniji od onog Dinamovog koji je mjesto iza Varaždina, kao osječkog i riječkog budžeta za cijelu sezonu, koji su također iza nogometaša iz baroknog grada.

Konferencija za medije nakon utakmice Lokomotive i Varaždina u 9. kolu SuperSport HNL-a
Konferencija za medije nakon utakmice Lokomotive i Varaždina u 9. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ono što je se pokazalo kao dobitna formula je profiliranje igrača koji su nekad bili juniori Hajduka ili Dinama, a čije karijere se nisu ostvarile kako se planiralo. To je u prošlosti bio slučaja sa Šegom, Brodićem ili Teklićem, a danas je u momčadi također nekoliko igrača koji su bili juniori Hajduka ili Dinama. To su Škaričić, Mamić, Duvnjak i Maglica. Uz to Šafarić i skautska služba uvijek dovede nego igrača ispod radara, kao što je ove i prošle sezone Tavares. Oni su ta dodana vrijednost, a ujedno i potencijalna financijska korist za klub kada se takav igrač proda. 

Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Trener Šafarić i njegov stožer ne mijenjaju mnogo i od igrača od važnijih igrača od prošle sezone samo Zelenika i Boršić više nisu s Varaždincima.  Naravno, da će uprava kluba i Šafarić uvijek istaknuti da je glavni i primarni cilj ostanak u ligi te stabilnost. No, s obzirom na rezultate od zadnje dvije sezone kada su Varaždinci završili na 4. mjestu, pa na 3. mjestu prošle sezone i izborili europska natjecanja, navijačima se daje zapravo sanjati još nešto više. Uvijek će svi u upravi kluba reći: "Jedno su maštarije, a drugo realnost".

No, navijačima s obzirom na rezultate je dopušteno sanjati. Zato ne ignorirajte Varaždin, jer Varaždin u nedjelju na Poljudu ima priliku preuzeti 1. mjesto HNL-a. 

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