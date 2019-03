Ne mogu biti gori: LeBron i LA Lakersi izgubili petu zaredom

Los Angels Lakersi poraženi su i peti uzastopni put! LeBrona Jamesa i ekipu je u njihovom dvorištu sa 120-107 dobio Boston. Kralj James je utakmicu završio s 30 koševa, 12 asistencija i deset skokova. Goste je predvodio Irving sa 30 koševa, pet asistencija i sedam skokova. U zadnjih deset utakmica, LA ima osam poraza. Loša vijest za Lakerse je da njihov krilni igrač Brandon Ingram (21) više neće zaigrati ove sezone sezone zbog duboke venske tromboze.

. @KyrieIrving does it all in the @celtics third straight road win! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/orFf8Qkr7J

U utakmici večeri u NBA ligi Dario Šarić je s Minnesotom nakon produžetaka pobijedio Washington 135 - 130. Dario je zaigrao u prvoj petorci, a za 19 minuta na parketu dao je 13 koševa, imao tri asistencije i šest skokova. Maestralnu partiju odigrao je Karl-Anthony Towns koji se zaustavio na brojci od 40 poena. Od Šarića su učinkovitiji bili još samo Rose (29 koševa) i Gibson (15).

Dragan Bender igrao je od prve minute u porazu Phoenixa kod Portlanda 120-127. Na parketu je proveo 16 minuta, uspio je zabiti pet koševa, dva puta asistirati i upisati tri skoka. Najbolji na utakmici bio je Portlandov McCollum s 26 koševa, četiri asistencije i tri skoka.

Milwaukee je stigao do 50. pobjede u sezoni, a pao je Charlotte sa 131 - 114. Statističku kolonu predvodi 'Greek Freak' Giannis Antetokounmpo s 26 koševa, 13 skokova i šest asistencija.

The @Bucks are the first team to reach 50 wins this season... the last time they were the first to 50 wins was 1973-74. #FearTheDeer pic.twitter.com/A0gzE797PB