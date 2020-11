'Ne mogu opisati kako sam, bio je uspjeh što smo uopće došli tu'

<p>Ne mogu se izraziti kako se osjećam. Stvarno sam presretan, ovo je ostvarenje sna, kazao je hrvatski tenisač Nikola Mektić koji je u paru s Nizozemcem Wesleyjem Koolhofom osvojio ATP Finale u Londonu.</p><p>Mektić i Koolhof su stigli do trofeja nakon što su u završnom susretu sezone pobijedili Austrijanca Juergena Melzera i Francuza Edouarda Roger-Vasselina sa 6-2, 3-6, 10-5.</p><p>- Već je veliki uspjeh bio što smo se kvalificirali za ovaj događaj. Cijeli turnir smo igrali dobro, a posebno u polufinalu i finalu. Presretan sam što smo pobijedili - dodao je Nizozemac.</p><p>Hrvatsko-nizozemska kombinacija stigla je u London na turnir najboljih osam parova sezone kao peti nositelji, a na putu do trofeja izgubili su tek jedan meč i to treći u skupini protiv Kubota i Mela kad su već osigurali plasman u polufinale.</p><h2>Mektić odsad igra s Pavićem</h2><p>Zanimljivo, bio je to njihov posljednji međusobni nastup jer od iduće godine kreću s drugim partnerima. Mektiću će to biti kolega iz reprezentacije Mate Pavić.</p><p>Nisu mogli poželjeti ljepši rastanak. Jednogodišnju suradnju okončali su trijumfom na Mastersu u Londonu.</p><p>- Wes, puno ti hvala. Ovo nam je prvi zajednički naslov. Nije loše za prvi - kazao je Mektić sa smiješkom.</p><p>- Bio je to sjajan turnir za nas i nevjerojatan način da završimo godinu - dodao je hrvatski tenisač.</p><p>Bilo je to njihovo treće finale ove godine i prvi naslov nakon što su poraženi u Marseilleu i na US Openu.</p><p>Mektić je ovom pobjedom posao prvi Hrvat s titulom na završnici ATP sezone, a najbliže naslovu do sada je bio Ivan Dodig koji je prije šest godina u paru s Marcelom Melom izgubio od Boba i Mike Bryana.</p><p>Prije Koolhofa, još su tri Nizozemca slavila u parovima na ATP završnici, Jacco Eltingh i Paul Haarhuis zajedno u paru (1993, 1998), te Jean-Julien Rojer (2015).</p><p>Mektiću je ovo bilo 16. finale u karijeri, te osmi osvojeni naslov.</p>