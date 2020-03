Ne morate biti Ronaldo! Može se trening odraditi i u sobi 3x3

Sport je uglavnom zaustavljen, pogotovo kolektivni, a sportaši su se povukli u izolacije kako bi zaštitili sebe i sve oko sebe. No odgovorno ponašanje kojem većina pribjegava stvara im i samima velike probleme, sportski organizam nije stroj, nema prekidač koji se može ugasiti i upaliti po potrebi. Sportaši moraju trenirati da bi održali tijelo u formi, a to u izolaciji, u četiri zida svojih domova baš i nije tako jednostavno.

- Osim ako niste Cristiano Ronaldo, pa kod svoje kuće imate sve što vam je potrebno – nasmijao se u startu jedan od naših vodećih stručnjaka kada je u pitanju priprema vrhunskih sportaša Joško Vlašić kada smo ga upitali što se događa sa sportskim organizmom koje prisilno mora mirovati, kao i za savjet sportašima kako održavati formu dok traje prisilna pauza.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Dobro ste kazali da sportski organizam nema prekidač, a ja bih dodao da sportaši svoje sposobnosti ne mogu pohraniti u hladnjak da bi ih opet izvadili po potrebi. Recimo, čovjek koji zalegne u krevet desetak dana izgubi trećinu obujma kvadricepsa ili 10-15% kapaciteta primitka kisika u naporu. To za običnog čovjeka nije problem, no za sportaša čije se performanse mjere sekundama i centimetrima to je razlika između vrhunskih i poluamatera.

Foto: Miranda Čikotić, Nino Strmotić, Jurica Galoić/PIXSELL, Google Earth

Ključ svega je ne zapustiti organizam i trenirati čak i u specifičnim uvjetima.

- Za sada je situacija još uvijek koliko toliko povoljna, lijepo je vrijeme, svi koji se bave individualnim sportom mogu trenirati, a ni ostalima nije zabranjeno izaći u neki otvoreni prostor poput Marjana u Splitu ili Maksimira u Zagrebu... dobro se istegnuti i istrčati određene dionice prema uputama svog klupskog kondicijskog trenera, napraviti vježbe snage... Dobar trening može se napraviti i u sobi 3 x 3, samo treba znati što i kako raditi, štoviše, čak se ovakvu situaciju može iskoristiti i za popraviti neke segmente.

Nešto se treba investirati i u opremu, ali i u znanje.

- Svakome je na volju, maštu i kreativnost kako ispuniti razdoblje bez kolektivnih treninga. Ako se ne može u teretanu, mogu se kući raditi sklekovi, trbušnjaci, leđa, plankovi... čudo toga se može napraviti ako znate što i kako raditi. Može se uz to kupiti neki elastična traka, par utega, podloga za rad... svako za sebe mora promisliti što mu je najpotrebnije, zbog toga što je sve individualno, svaki sport i svaki sportaš imaju svoje specifične zahtjeve i to je na kondicijskim trenerima u klubovima da za svakoga izrade individualne programe.

Iako Vlašićevi savjeti djeluju poprilično jednostavno i lako ostvarivi, oni će na žalost samo ublažiti posljedice netreniranja, nikako neće zadržati sportsku formu.

- Trim staza i rad kod kuće su dobri za održavanje, no forma će sigurno pasti, pogotovo u kolektivnim sportovima poput nogometa, košarke, rukometa... Ti bi sportaši trebali raditi specifične treninge, no na žalost za to svi nemaju uvjete. Kao što sam već rekao, lako je Ronaldu koji u svom domu ima sve što je potrebno, od teretane do bazena, uključujući i dvorište u kome može raditi s loptom. No budimo realni, takve uvjete većina sportaša nema, niti su razmišljali o ovakvoj situaciji i investirali u potrebnu opremu.

Foto: Nino Strmotić

No čak i u ovakvoj situaciji ne vidim razloga da nekoliko zdravih nogometaša ne može otići na neki vanjski teren i raditi na njemu, da nekoliko košarkaša ne može šutirati ili vježbati dribling... Oni moraju raditi specifikum, moraju biti u specifičnoj nogometnoj ili košarkaškoj formi, a samo trčanje ili teretana nisu dovoljni, suhi trening bez lopte neće im previše pomoći. Važno je i da se radi intenzitetom koji je uobičajen za trening, kad već nema utakmica koje su nenadoknadive. Ne samo fizički, nego i psihofizički, trošenja na utakmicama ne mogu se usporediti s onima u standardnom trenažnom procesu.

Ako ova neprirodna situacija potraje, sportašima će trebati dugo da se vrate u formu, a ozbiljan je problem i rizik od ozljeda koje su neminovne ako se nepripremljen organizam naglo podvrgne naporima koje traži natjecanje.

- Tijelo bez potrebnog tonusa je jako podložno ozljedama, i tu treba biti jako oprezan kad se jednom krene sa zajedničkim treninzima, da se ne napravi veća šteta. Što pauza bude duža, trebat će više vremena za povratak u normalni ritam treninga i formu. O tome također treba jako voditi računa...

Uskoro bi nadležna tijela trebala donijeti odluku što će biti s natjecanjima poput Europskog prvenstva u nogometu i Olimpijskim igrama.

- To su izazovi i pitanja na koja je jako teško dati konkretan odgovor, prije svega zbog toga što nitko ne zna precizno kad će opasnost od pandemije proći. Pogotovo kad je u pitanju EP u nogometu, koje je vrlo blizu i specifično je po tome što bi se ove godine trebalo odigravati u velikom broju zemalja. Da je u jednoj zemlji, pa još kako – tako, ali zamislite stotine tisuća navijača koji putuju Europom u ovoj situaciji, to mi izgleda kao nemoguća misija. A odigrati prvenstvo bez gledatelja je još i gore, to je kao da dođete u slastičarnu i tamo vam daju samo kornet, bez kuglica sladoleda unutra... To po meni nema nikakvog smisla... - zaključio je Vlašić.