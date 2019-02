Ne opet, Tome! Žurio poljubiti Gisele pa ostao bez svog dresa

Osvojio je i šesti Super Bowl naslov pa potrčao poljubiti suprugu Gisele Bundchen. Kakva će to biti uspomena na ovaj veliki uspjeh!

Ali lako je moguće da Toma Bradyja za novi naslov prvaka neće podsjećati i dres iz velikog finala, jer se čini da ga je izgubio - ponovno.

Gisele Bundchen snogs Patriots star husband Tom Brady after his SIXTH Super Bowl win https://t.co/aS9D81ktHq pic.twitter.com/EuVc7oeeCE

New England Patriotsi pobijedili su Los Angeles Ramse u 53. Super Bowlu 13-3 u Atlanti, a quarterback Patriotsa je ponovno ostao bez dresa, samo dvije godine otkako mu je ukraden iz svlačionice.

- Znaš li gdje ti je dres? - upitao je jedan novinar Bradyja kojeg je uhvatio trenutak panike, a onda se bacio na potragu po ormariću. Možda se netko iz njegove momčadi prisjetio neslavne epizode od prije dvije godine pa je dres sklonio na sigurno, a možda je već i na putu za Meksiko...

Brady je 2017. godine osigurao svoj peti naslov, predvodio suigrače do nevjerojatnog povratka nakon 25 poena zaostatka protiv Atlanta Falconsa. Nakon utakmice doznao je da mu je iz svlačionice ukraden dres.

- Uskoro će biti na eBayu - rekao je Brady nakon te utakmice.

Policija u Houstonu krenula je u potragu, a pomogao im i je i FBI.

Nakon što su zajedno s policijom pregledali sate i sate video materijala s nadzornih kamera, ispitali svjedoke i aktere, pronašli su lopova.

Radi se o neimenovanom meksičkom novinaru koji je imao akreditaciju za utakmicu i propusnicu za svlačionicu. Kod njega su, osim ovog dresa koji bi na crnom tržištu mogao doseći cijenu od pola milijuna dolara, pronašli i Bradyjev dres iz Super Bowla 2014. godine. Još nisu objavili je li i njega 'maznuo'.

Američka televizija Fox objavila je ekskluzivnu snimku na kojoj se vidi kako meksički novinar s Bradyjevim dresom u ruci opušteno izlazi iz svlačionice New Englanda.

Statement on the recovery of @Patriots Tom Brady jerseys pic.twitter.com/3htT0kWhA6