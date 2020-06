'Ne opterećuje me mojih 190 cm, unatoč tome nosim štikle'

Majka Olivera bila je višestruka prvakinja Jugoslavije u karateu, ali ja sam završila u odbojci, priča reprezentativka Katarina Luketić: "Sama učim svirati klavir, a želim postati odvjetnica"

<p>Tjednima nakon što su u Italiji dekretom zaustavljeni svi sportski događaji, veliki dio hrvatskih sportaša, a ima ih zaista u svim mogućim ligama i sportovima, nije nalazio izlaz Čizme. Neki su, međutim, bili te sreće, snalažljivosti i klupskog dopuštenja uopće da se u <strong>Hrvatsku </strong>vrate na vrijeme. Ili, ipak, možda malo i prije vremena...</p><p>- Stigla sam taman da osjetim onaj potres, nažalost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Odbojkašica Katarina Luketić o izolaciji</p><p>Peh, što drugo za hrvatsku odbojkašku reprezentativku<strong> Katarinu Luketić</strong> (21), dijete<strong> zagrebačke Mladosti</strong>, a ove, u Italiji prisilno završene, sezone članicu drugoligaša<strong> Exacer Montalea</strong> iz Modene, ali nije, kažu, svako zlo za zlo...</p><p>- Ipak je kod kuće s obitelji bilo lakše prebroditi ovu situaciju globalne pandemije i izolacije. Međutim, i u klubu nam vlada obiteljska atmosfera, bili su korektni jer i prije nego što je odlučeno da je liga završena, dobila sam dopuštenje da odem, no vratila bih se svakako u slučaju da se nastavilo igrati. I bolje da su sve završili jer bi sigurno bilo riskantno po pitanju ozljeda zbog velike pauze bez odbojkaških treninga.</p><h2>Prva strankinja u klubu</h2><p>Modena se nalazi u pokrajini<strong> Emilia-Romagni</strong>, na sjeveru Italije koji je bio najpogođeniji korona virusom. Do kluba, srećom, virusni oblak nije stigao.</p><p>- Dok sam bila ondje, bilo je zabilježeno više slučajeva zaraze, ali ne u mom klubu. Sjećam se da se tada po medijima pisalo kako se ne smije izlaziti iz stana, da je Slovenija zatvorila granice i, zapravo, najviše sam se zadržala na hrvatskoj granici.</p><p>Drago nam je da je Keti živa i zdrava stigla kući, pa tu zatvaramo korona poglavlje. Svoje odbojkaško, pak, ova je mlada Zagrepčanka otvorila s 13 godina, uz jako sportsko zaleđe. <strong>Majka Olivera </strong>bila višestruka prvakinja Jugoslavije u karateu, osvojila je dvije bronce na EP-u i Svjetskom kupu. Tatami niste iskušavali?</p><p>- Jesam jedno vrijeme, kad sam bila dijete, no moji su roditelji dosta opušteni i nisu me tjerali u određeni sport, već su samo htjeli prije svega da odrastam kroz sport. Majka mi jest bila sportski uzor, ali imala sam slobodu odabrati sama i nakon dosta sportova sasvim sam slučajno završila u odbojci. Prijateljica je samo odjednom rekla da će probati, a ja: "Idem s tobom". Vidjeli su da sam visoka i ostalo je povijest, ha, ha.</p><p>Zasad. Jer povijest tek očekujemo da ispiše budući da je<strong> Darko Antunović</strong>, sadašnji direktor <strong>Mladosti</strong>, govorio o Keti kao "talentu na svjetskoj razini". Taj je talent prošlog ljeta stigao do prvog pravog profesionalnog inozemnog iskustva u Montaleu.</p><p>- Potpisala sam s jednom od najjačih agencija u Italiji i preko nje sam stigla u A2 ligu. Bez obzira na to, Italija je svjetska pozornica i iznenadila me razina. Svaka je utakmica borba što me motiviralo i smatram da sam dosta napredovala.</p><p>Statistika kaže (i ne laže): Bili ste <strong>najefikasnija </strong>igračica Montalea.</p><p>- Pa... Da - prihvatila je činjenicu, osjetili smo u glasu, malo preskromno.</p><p>- Teško mi je reći da sam bila najbolja jer uvijek razmišljam kako biti još bolja, ali pamtim jednu utakmicu u kojoj sam imala <strong>32 poena</strong> jer mi je u šali fizioterapeut govorio da moram pamtiti koliko sam ostvarila poena kako bih mogla srušiti taj rekord.</p><p>Montale je osnovan 1985. godine i prošle je godine premijerno ušao u drugoligaško društvo s novim dodatkom u imenu <strong>Exacer </strong>po glavnom sponzoru koji se bavi keramikom. Ima, međutim, još zanimljivih činjenica o društvu kraj Modene. Prva; Katarina je, naime, ispisala crticu povijesti kluba. Kako? Postala je prva strana igračica u klubu.</p><p>- Znala sam to čim su me predstavili. U A2 ligi dopuštena je samo jedna strankinja po ekipi, pa kad neku dovedu, onda očekuju od nje velike stvari. No, nije zbog prve sezone među drugoligašima bilo nikakvog pritiska. Mislim da bismo, da se sezona nastavila, samo rasli.</p><h2>Aguero nije sita</h2><p>Sada druga zanimljivost. Iako je u ožujku napunila 43 godine, u Montaleu igra ikona ovog sporta, jedina odbojkašica koja je osvojila velike medalje s dvije reprezentacije - <strong>Taismary Agüero.</strong> S <strong>Kubom </strong>je još u prošlom tisućljeću osvojila <strong>dva olimpijska zlata i jedno svjetsko,</strong> a s <strong>Italijom još jedno svjetsko i dva europska</strong>. Misli li se ta žena zasititi odbojke?</p><p>- Ma ona je doživljaj, ne znam ni kako početi o njoj. Baš je pojava i ne bih nikad rekla da ima 43 godine. Iako ima dva olimpijska zlata, ima istu želju za pobjedom, za svakim poenom. Ne dira ju uopće što je druga liga, baca se za svakom loptom, iz čega i mi učimo. U siječnju je ozlijedila Ahilovu tetivu, ali svejedno je dolazila na treninge i utakmice kao podrška. Mislili smo da joj je ovo zadnja sezona, ali zbog ozljede, rekla nam je, želi odraditi još jednu.</p><p>Na sve ovo dodajte podatak da je žena dvaput rađala i dvaput se vraćala na teren, pa zašto ne i treći put. Sigurno uživa i u nekim povlasticama.</p><p>- Ni fizički ni vremenski nije mogla dolaziti na sve treninge, pa bi, primjerice, ona treninge u teretani odrađivala u onoj blizu njezinog doma, a ne u klupskoj. No, drugima, naravno, nije smetalo.</p><p>Vama, primjećujemo, nije smetalo što ste prošli više od pola terena mijenjajući pozicije. Sada više nema mrdanja s korektorske?</p><p>- Znala sam povremeno u Montaleu pomoći na prijemu iako sam cijelo vrijeme igrala na poziciji korektora. Bila sam srednjak na početku, dok tadašnji trener u Mladosti Edo Klein nije prepoznao da sam više zagrijana za napad. Kao srednjak barem sam usavršila blok.</p><p><strong>Nikolina, Rene, Bernarda</strong>... Ako čitate, ne morate se bojati za svoje pozicije.</p><p>- O, ne, ne moraju, ha, ha ha. Definitivno neću biti libero i tehničar, ja sam u napadu.</p><p>U čijem sljedeće sezone, još je u zraku.</p><p>- Spremna sam za korak dalje iako su mi rekli u klubu da bi voljeli da ostanem.</p><p>A poduzeli? Da se nas pita, bili bismo malo poduzetniji...</p><p>- Pregovori su u tijeku i vidjet ćemo što će biti.</p><p>U slučaju da opet bude Italija, po mogućnosti A1, je li vaš talijanski na prvoligaškoj razini?</p><p>- Pa usudila bih se reći da razumijem dosta, no sve su cure znale engleski i nisam morala pričati na talijanskom premda sam uvijek nešto pokušavala. </p><p>U reprezentaciji znamo jednu osobu koja vam tu može jako pomoći.</p><p>- <strong>Samanta Fabris</strong>? S njom pričam samo na hrvatskom, ali kad se opet nađemo u reprezentaciji, tko zna, ha, ha...</p><h2>Upisala pravo</h2><p>U reprezentaciji koje ovo ljeto, nažalost, neće biti, ali do sljedeće prilike Keti ima čime "ubiti" vrijeme.</p><p>- Kupila sam si <strong>klavir</strong>. U Modeni sam imala jedan i sada sam u Zagrebu shvatila da mi nedostaje. Samouka sam, pratim neke lekcije koje objavljuju profesori, ali kad se situacija smiri, razmišljam da uzmem neke lekcije. Evo, možda bih mogla za jednu pitati i prijateljicu iz reprezentacije <strong>Luciju Mlinar</strong>.</p><p>Ona nam je, sjećamo se, otkrila da je nekad svirala samo klasičnu glazbu.</p><p>- Učim je i ja, no voljela bih jednog dana svirati ono što volim slušati. Svestrana sam u glazbenom ukusu iako mi je <strong>Queen </strong>najdraži i općenito naginjem alternativi.</p><p>I skupi li se publike pod prozorom?</p><p>- Ne jer bila su zabranjena okupljanja, ha, ha. Stoga samo ukućani još uvijek. Prerano je još za publiku ipak. No mislim da je glazba poput odbojke, da biste postigli lijepu melodiju, odnosno akciju, morate imati ritam i biti savršeno uigrani.</p><p>Hm, vrlo indikativna usporedba za...</p><p>- Za nekog tko je završio Sportsku gimnaziju, hoćete reći?</p><p>Ne! Za buduću <strong>odvjetnicu</strong>, kako smo negdje jednom čuli...</p><p>- Upisala sam pravo, redovno u Zagrebu, ali još prošle godine dok nisam znala da idem u Italiju. Sada se moram prebaciti na vanredni, a pitanje je kako ću i tada stići uz sportske obaveze. Ali uvijek me pravo zanimalo.</p><p>Odbojkaška, glazbena, pravna... Razmatrate li još koju karijeru? Modne su asocijacije pri vrhu uvijek kod djevojaka.</p><p>- Ne znam što bih rekla. Volim pratiti modu i cijeli taj svijet kreacija i umjetnosti, ali ne zamišljam se na modnoj pisti.</p><p>Na njoj biste, u štiklama, sa svojih 190 cm izgledali impresivno.</p><p>- Dovoljno je, taman sam zaokružila. No, nisam opterećena svojim visinom, dapače, volim ju i svi bismo se trebali prihvatiti takvi kakvi jesmo. Nosim štikle kad mi se nose, kada ne, onda ne. Ne, nisam se mjerila u njima, ali, evo, budem drugi put, ha, ha.</p><p>Osluškivali smo koliko se dalo, no nismo nijednom tijekom razgovora začuli lavež, što je u životu ove Zagrepčanke standardna buka. Ljubav, štoviše.</p><p>- Obožavam pse.<strong> Jorkširski terijer</strong> sa mnom je već 11 godina, pola života. Ne mogu zamisliti da je nema. Razmažena je, ali fascinantno ju je za promatrati. Ujutro se istegne, pa se malo sunča... Nije bila sa mnom u Modeni jer nisam je željela ostavljati samu.</p><p>Pada nam na pamet još jedna prilika za vas - biznis sa psima. Hotel, primjerice.</p><p>- Zašto ne, bio bi to spoj poduzetništva i strasti.</p><p>Eto, pronašli smo Keti četvrtu karijeru - poduzetničku. No redom, prvo ona odbojkaška...</p>