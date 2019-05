Ne raduju se svi De Jongu! Ajax je bocnuo Luku Modrića

Uzimanje lopte Viniciusu, a onda slanje Modrića po ćevape. Naravno, govorimo o nevjerojatnom potezu mladog nizozemskog dijamanta Frenkieja De Jonga. Ajax je prije nešto više od dva mjeseca razbio Real Madrid 4-1 na Santiago Bernabeuu u osmini finala Lige prvaka, a novi igrač Barcelone De Jong odigrao je izvanrednu utakmicu i susret je obilježio njegov nevjerojatan potez kada je Modrića bacio na tlo.

Iako je su prošla dva mjeseca od tog događaja, Ajax je omogućio da to opet postane tabu tema. Naime, De Jong, koji na ljeto prelazi u Barcelonu, odigrao je u nedjelju posljednju utakmicu na Amsterdam Areni kao igrač kopljanika u pobjedi protiv Utrechta(4-1), navijači i klub su mu priredili oproštaj za pamćenje, a onda su malo odlučili bocnuti Real Madrid i Modrića.

Barcelona je na svome Twitter profilu obavila 'stavite srce ako se radujete dolasku Frenkieja'. Mnogi navijači komentirali su objavu, a onda je Ajax nasmijao sve.

Hit ❤️ if you're looking forward to Frenkie's arrival https://t.co/kaIus6C9qR — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13. svibnja 2019.

Objavili su video kada je De Jong prošao Luku i napisali:

- Pa nismo sigurni da se baš svi u Španjolskoj raduju dolasku De Jonga.

Njihova objava nasmijala je sve do suza, a malo bocnula našeg Luku i Real. Nizozemci su tada nadigrali nemoćnog prvaka Europe koji je izgledao potpuno izgubljeno i loše protiv superiornih klinaca koji su postali glavna priča ove sezone. Njihov put stao je u polufinalu Lige prvaka gdje ih je pobijedio Tottenham nakon velikog preokreta.

Suze i plač bili su prisutni nakon utakmice, bio je to bolan poraz za mlade zvijezde kopljanika, no nema puno brige. Većina njih je tek na početku karijere i pitanje je dana kada će se okititi trofejem Lige prvaka, no vjerojatnije je da će to biti u nekom drugom klubu jer nogometno tržište eksplodiralo za njima.

Prvu bitnu u lovu na mlade talente dobila je Barcelona koja je dovela De Jonga za 75 milijuna eura i tako ojačali vezni red uoči nove sezone. Kako god bilo, Luka će sada imati priliku 'osvetiti se' mladom nogometašu koji ga je bacio na tlo veličanstvenim potezom...