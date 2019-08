Ne raste trava zelena: Dan uoči derbija, travnjak Poljuda - žut

Poljud slovi kao najljepši hrvatski nogometni stadion. Često se raspravljalo o tome da nacionalna vrsta treba više igrati upravo ondje, no u više je navrata upravo najljepši stadion razočarao najružnijim travnjakom. To se dogodilo i ovoga puta, pred susret 7. kola 1. HNL između Hajduka i Dinama.

Naime, na samoj presici se i trener Splićana, Damir Burić čudio boji travnjaka koja naginje žutoj, oker, ili pak senfu, a možda i slavonskom zlatnom žitu. No, zašto?

Podsjetimo, niti Ultra music festival se ovo ljeto nije održao na Poljudu, već u Parku mladeži, pa stoga klub ne može optužiti razuzdane partijanere. Drenaža travnjaka relativno je nova, te se ne mogu pozvati niti na to. Broj utakmica odigran ove sezone na tom travnjaku (jedna europska i dvije domaće prvenstvene) je minimalan i nedovoljan da bi se travnjak "istrošio" pa otpada i ta opcija. Uz to, zna se i da se na glavnom travnjaku ne trenira, već on služi samo za utakmice.

Ukoliko su hajdukovce iznenadile vruće temperature na Jadranu, koje su "spalile" travnjak, što je teško povjerovati, zašto se nije zalijevao?

Sve to su 24sata pitala Hajduk i dobila odgovor koji prenosimo u cijelosti:

Poštovani,



hvala Vam na upitu i interesu za problematiku koja i nas posljednje vrijeme tišti. Svjesni smo situacije i trenutnog stanja travnjaka kako na glavnom, tako i na pomoćnom terenu poljudskog stadiona. Naši zaposlenici svakodnevno rade na uklanjaju problema. Poljudski travnjaci su, kao što je poznato, opterećeni treninzima i utakmicama brojnih selekcija, od prve i druge momčadi, pa sve do nižih uzrasta unutar Akademije, a na ruku nam i ne idu i nepogodni vremenski uvjeti, odnosno vrlo visoke temperature koje se ne spuštaju već duže razdoblje, a pogotovo ne u noćnim satima.



S obzirom da je infrastruktura praktički nepromijenjena (uz poneke blage preinake) od otvaranja stadiona 1979. godine, u četverogodišnjem Planu i programu rada predsjednika Uprave HNK Hajduk, jedan od ciljeva Kluba je i gradnja modernog nogometnog kampa s mini stadionom, terenima i pratećim objektima. S tim su upravo ciljem predsjednik Uprave HNK Hajduk Marin Brbić i dopredsjednik Lukša Jakobušić boravili u Sloveniji gdje su bili gosti u kampu Nogometnog saveza Slovenije (NZS).



Klub paralelno radi na sanaciji problema kojeg ste i sami uočili i obavlja sve pripremne radnje prema postojećem planu za pronalazak dugoročnog rješenja.

