Ne smije otići! Dalić je najbolji hrvatski trener svih vremena...

Nastup “vatrenih” na Svjetskom prvenstvu nadmašio je sva očekivanja, ne samo u Hrvatskoj nego i u svjetskim medijima. Jedan od najzaslužnijih za to izbornik je Zlatko Dalić.

Nema medija koji ovih dana nije izvještavao o sjajnoj igri njegovih izabranika u Rusiji, koji je Francuze držao u šaci sat vremena u finalu Mundijala. Čovjek je reprezentaciju s 20. mjesta Fifine ljestvice odveo do srebra, zato i ne čude ovi hvalospjevi...

Do listopada 2017. velika većina nogometnog svijeta (inozemnog, naravno) nije niti čulo za 51-godišnjeg stručnjaka koji je ispisao najljepše stranice hrvatskog sporta. A danas? E vjerujte, sada svi dobro znaju tko je.

Čovjek je to koji je ujedinio Hrvatsku. Sjever i jug, istok i zapad. Čovjek koji je od prvog dana vjerovao ovim igračima, vrlo brzo stekao i njihovo povjerenje.

I strateg koji je odveo Hrvatsku do finala Svjetskog prvenstva. Hej, do finala!? Hrvatska je tako postala drugi najmanji finalist na Svjetskom prvenstvu, manji je tek Urugvaj. Jednog dana svi ćemo biti svjesni veličine ovog uspjeha, ova jedna (ne)prospavana i (polu)pijana noć za realno prikupljanje dojmova ipak nije dovoljna.

A cijela priča krenula je još u listopadu 2017. godine. Ante Čačić “pao” je poslije remija (1:1) s Finskom, čelnici HNS-a odmah krenuli u potragu za novim izbornikom. Zlatko Dalić toga je dana krenuo prema Splitu na odmor, a na Lučkom ga je zaustavio prometni policajac i kratko upitao ‘Možete li vi biti novi izbornik?’.

Ponajbolji stručnjak Mundijala bio je prilično duhovit te mu kratko poručio “Nemam šanse, baš kao ni slon u staklani”. Ipak, nogomet piše čudne priče, već sljedećeg dana Dalić je preuzeo reprezentaciju u zagrebačkoj zračnoj luci, na putu za Kijev... Kroz povijest nije bilo puno izbornika koji su u tako od anonimnosti u kratkom periodu stigli do finala najveće svjetske nogometne smotre. Tu možemo izdvojiti tek Argentinu koju je na Svjetskom prvenstvu 2014. godine do finala odveo - Alejandro Sabella .

Iskusni stručnjak (danas 63-godišnjak) koji je prije toga imao samo dvije godine trenerskog iskustva u Estudiantesu. A i od tada ne trenira nikoga...

Ostali? E, do finala Svjetskog prvenstva stizala su respektabilna imena; Didier Deschamps, Joachim Löw, Vicente Del Bosque, Bert van Marwijk, Marcelo Lippi, Raymond Domenech, Rudi Völler, Luis Scolari... To je niska izbornika koji su u ovom stoljeću odveli svoje reprezentacije do finala Svjetskog prvenstva.

Svi znamo koliko je Dalić proteklih dana inzistirao na poniznosti i da nikoga ‘ne prebaci’.

Njegov uspon u arapskom svijetu išao je postupno, Dalić ni tu nije preskakao stepenice. Prvo je preuzeo omaleni Al Faisaly, s tom momčadi u dvije sezone napravio dobar posao. I bio proglašen najboljim trenerom Saudijske Arabije u izboru trenera i kapetana prvoligaških klubova. Ponude su počele stizati na njegovu adresu, a Dalić se prvo odlučio za Al Hilal, preko kojeg je 2014. godine stigao do Al Aina. No i tu ima jedna zanimljiva priča...

Na klupi Al Aina tada je sjedio bivši trener Getafea, Watforda i Espanyola - Quique Sanchez Flores kojeg se vlasnici kluba nisu znali kako riješiti. Pa su “izmislili” funkciju Dalića koji je tamo trebao biti šef svih trenera u klubu.

Naravno, španjolski trener nije prihvatio da “račune mora polagati” Daliću, pa je odmah sam napustio klub. A Dalić postao glavni trener, pa počeo osvajati titule. Bez obzira na to što nije uspio protiv Francuske u finalu, Dalić je zadivio sve u Hrvatskoj i mora ostati među “vatrenima”.

Deset najvećih hrvatskih trenera

1. Zlatko Dalić

Viceprvak svijeta s Hrvatskom, to mu je najveća referenca. Ostvario i zavidne rezultate na klupskom planu, gdje je s Al-Hilalom osvojio saudijski kup, a s Al-Ainom kup i prvenstvo UAE-a te bio viceprvak Azije

2. Tomislav Ivić

Definitivno naš najveći trener uzmemo li u obzir samo klupske uspjehe. Osvojio je osam naslova prvaka u šest različitih država - Jugoslaviji, Grčkoj, Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Portugalu.

3. Ćiro Blažević

Autor dojučerašnjeg najvećeg uspjeha našeg nogometa, bronce na SP-u 1998. S Dinamom osvojio prvenstvo bivše države i kup, dvaput bio prvak Hrvatske, jednom osvojio i KUP, dvaput superkup. U Švicarskoj uzeo ligu (2) i kup

4. Otto Barić

Uz plasman u finale Kupa UEFA i skupinu Lp sezonu kasnije, sa Salzburgom je osvojio dva uzastopna naslova austrijskog prvaka 1994. i 1995. Najbolji je bio u toj državi i s Rapidom i Innsbruckom te u Hrvatskoj

5. Branko Zebec

Čovjek koji je stvorio veliki Dinamo, generaciju koja je 1967., doduše bez njega na klupi, osvojila Kup velesajamskih gradova. Kasnije je trenirao i veliki bayern. Zebec je bio čudesan trener, avangarda

6. Zlatko Kranjčar

Dvostruki prvak Hrvatske s Dinamom 1996. i 1998., kada je osvojio i kup. Jedini trener koji je Zagrebu donio titulu najboljeg u hrvatskoj 2001., a prvenstvo i kup osvojio je u iranu sa sepahanom u sezonama 2011/12. i 2012/13.

7. Mirko Jozić

Zadužio je čileanski nogomet osvajanjem tri prvenstva s Colo Colom od 1990. do 1993. godine. Osvajao je i Copu Libertadores i superkup Južne Amerike s tim klubom, kao i juniorsko SP s Jugoslavijom 1987. godine.

8. Slaven Bilić

Kao izbornik je odveo Hrvatsku u četvrtfinale Europskog prvenstva, s Bešiktašem je u fotofinišu izgiubo naslov prvaka Turske. Pred Bilićem su najbolje trenerske godine i sigurno će ići prema gore.

9. Niko Kovač

Čovjek koji sjedne na klupu velikog Bayerna samim time je napravio čudo. A isti je taj Bayern i srušio u finalu njemačkog kupa prošle sezone s Eintrachtom i donio mu dugo očekivanu titulu. I pred njim je sjajna budućnost.

10. Stanko Poklepović

Legendarni Špaco bio je prvak Hrvatske s Hajdukom 1992., osvajač Kupa u sezoni 2009./2010. te superkupa 1992. Najbolji je bio i u iranskoj ligi s Persepolisom 1995. i 1996. i 1996. i 1997. i u Osijeku je uzeo Hrvatski kup 1999. godine.

