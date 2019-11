'Ne sviđa mi se ta atmosfera linča koja je stalno na Poljudu'

Nakon fantastičnog preokreta u Gradskom vrtu i velike pobjede nad Rijekom, pred nogometašima Osijeka je novi derbi u HNL-u. Slavonci putuju u Split gdje će u nedjelju od 15 sati igrati protiv Hajduka. Utakmica protiv Splićana će ujedno biti i treći derbi za Osječani nakon susreta protiv Rijeke i Dinama. Od 'modrih' su izgubili 1-0, a Riječane pobijedili 3-2.

- Hajduk je u jednom pozitivnom nizu na domaćem terenu, imaju sve pobjede. Nadamo se da će ta serija završiti u nedjelju. Vratio bih se malo na prošli derbi. Imali smo dva različita poluvremena. Neću biti veliki filozof ako kažem da ponovimo igru iz drugog poluvremena da se imamo čemu nadati, a ako izađemo na Poljud kao što smo izašli u prvom poluvremenu protiv Rijeke, to sigurno neće biti dobro. Moramo popraviti neke stvari iz prvog poluvremena. Imali smo probleme u prekidima. Poštujemo Hajduk, idemo na Poljud, oni su ranjeni nakon dva poraza od Gorice. Hajduk je u te dvije utakmice dosta dobro izgledao. Bili su dominanti, ali na kraju se odvrtjelo u negativnom smjeru. Ako mislimo nešto donijeti s Poljuda, moramo biti kvalitetni u svim smjerovima - rekao je trener Osijeka Ivica Kulešević.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Hajduk je u nizu od dva poraza nakon što su gubili od Gorice i u Kupu i u prošlom kolu HNL-a. Splićani i Osječani su posljednji put igrali u kolovozu, a tada su slavili 'bijelo plavi' 1-0 golom Mancea.

- Raduje me trenutna situacija. Jugović se vratio treninzima. Šorša i Bočkaj su odigrali jednu utakmicu protiv B momčadi. Vraćaju im se pomalo kondicija i snaga i to je dobit za nas. Kleinheisler je i dalje van aktivnosti. Majstorović ima tri žuta i on će nedostajati. Generalno, situacija nije loša - rekao je Kulešević pa otkrio formaciju s kojom će zaigrati na Poljudu.

- Vjerojatno ćemo izaći s 4-3-3. Imamo alternativnu formaciju s 3 stopera. Tu su Lončar, Šutalo i Škorić. Mislim da ćemo u napadu početi s Manceom. Pilj i Žaper su dva zadnja vezna, to je sve isto. Petar Bočkaj bi mogao dobiti ozbiljniju minutažu, ne cijelu utakmicu, ali računamo na njega.

Osijek u četiri posljednja susreta na Poljudu izvukao pozitivan rezultat, a posljednji put su izgubili 2017. kada je za Splićane bilo 5-1. Od tada je tri puta bio remi, a jednom su Osječani pobijedili.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nadamo se da ćemo i ovaj put otići neporaženi s Poljuda. Hajduk je jako dobar kod kuće. Ne bih se složio da nemaju kvalitetu. Imaju individualnu i kolektivnu. Ovo je za nas utakmica istine da vidimo što možemo u ovome sastavu i da vidimo kako možemo parirati na Poljudu - kaže Kulešević, a onda je progovorio i o atmosferi koja vlada u Splitu ovih dana nakon loših rezultat Hajduka.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Generalno, meni se ne sviđa atmosfera na stadionima kao što je Poljud. To je uvijek neka atmosfera linča. Ljudi bi uvijek morali dolaziti na stadion veseliti se i navijati sa svojim obiteljima za svoj klub. No to su njihovi problemi. Ne pratim točno što se kod njih događa, imam dovoljno svojih briga da bih pratio i tuđe. Vjerujem da će Hajduk ući u utakmicu agresivno i nervozno, i pokušat ćemo iskoristiti nešto od toga.

- U ovome momentu razmišljam samo o sljedećoj utakmici. Želim da budemo dobri. Zabijamo jako puno golova, ali puno i primamo. I u tome segmentu se moramo popraviti ako želimo konkurirati na konkurirati - rekao je trener Osijeka.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

On je na klupu Slavonaca stigao krajem rujna nakon odlaska Dine Skendera i uspio je probuditi momčad u kratkom roku. Također je i pobijedio u derbiju protiv Rijeke, a i protiv Dinama je njegova momčad izgledala jako dobro, posebno u završnici kada su skoro došli i do boda.

- Nemamo problema s fizičkom spremom. Dižemo se kada drugi padaju. Imamo problema sa samopouzdanjem. Ne ulazimo u utakmice onako kako bi trebali. Sva utakmica je nova priča za sebe, što nas lčeka na Poljudu, vidjet ćemo. Nadam se da ćemo parirati u svim segmentima - zaključio je Kulešević.