Ne tuguj dok lopta ne prijeđe crtu! Branič je ispao tragičar

Izgleda da igrači u niželigaškim klubovima u Engleskoj nisu naviknuti na blatnjave uvjete. Nogometaši Wokinga doživjeli su poraz, koji su lako mogli izbjeći.

Kod 2-2, igrači Macclesfield Towna bili su u napadu. Tyrone Marsh je savladao golmana, no lopta je stala u blatu ispred gol-crte.

Domaći branič također je stao, uhvatio se za glavu, a pored njega je protrčao gostujući napadač Danny Whitehead, uklizao i zabio pobjednički gol.

Momčadi igraju u petom rangu engleskog nogometa, gdje je Macclesfield prvi na ljestvici.

