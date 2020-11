Ne valja kao 'šestica', ne valja kao 'osmica', ni s Lukom ni bez Luke... Kova, u čemu je stvar?!

Nisu mu Englezi nagradu za najboljeg igrača Chelseaja dali jer je simpatičan. Ali u reprezentaciji su više od njega zabili i oni koje se bombom tjeralo na suparničku polovicu! Jedan gol i sedam asistencija u 62 nastupa...

<p>Kod tog Kovačića uvijek gatamo hoće li ili neće odigrati nešto. Isto kao i Petković, rekao je <strong>Ćiro Blažević</strong> uoči okršaja sa Švedskom. Još se nadajući da ćemo u Solni vidjeti nešto od Kove.</p><p><strong>Nenad Bjelica</strong> je, pak, nakon utakmice u analizi bio vrlo izravan:</p><p>- Prvi gol Šveđana je velika taktička greška Kovačića. Naši su stoperi stajali s jednom špicom Šveđana, a on stoji jedan metar od njih i osam metara od supanika, ostavlja prostor. Gubi poziciju, ide na bok, taktički dosta velika greška, nema potrebe da tamo stoji. On ionako nije idealan za igrati poziciju 'šestice', on više vuče prema 'osmici', ofenzivnijem igraču, koji donese višak u sredini, prolazi, a za 'šesticu' je puno važnije koliko dobro anticipira i čita igru. Nije važno koliko ste brzi i koliko ste dobar nogometaš, već kako stojite na terenu, a on ovdje ne stoji dobro.</p><p>Ma ne valja kao 'šestica', ne valja kao 'osmica'. Ne valja kad igra uz Modrića pa mu mora čuvati leđa, ne valja kad mijenja Luku pa netko drugi njemu čuva leđa. Ni ofenziva ni defanziva. Ne ide pa ne ide...</p><p>A svjetskim facama poput <strong>Zinedinea Zidanea</strong> i Franka Lamparda usta su puna hvale za Kovačića, dok su ga engleski novinari koji prate klub proglasili najboljim igračem Chelseaja. Sigurno ne zato što im je simpatičan ili su sentimentalno vezani uz stranca, koji nikad ne daje intervjue i na društvenim je mrežama i izvan terena dosadan kao i njegova igra u kockastom dresu.</p><p>Pa u čemu je onda štos? Svakako u očekivanjima. Ovdje, u Hrvatskoj, ona su od Kove jako velika jer on je taj, proglašen svjetskom zvijezom još prije sad već desetak godina. U Chelseaju ipak nisu očekivali tako puno od Realove rezerve.</p><p>Ali ovdje je s razlogom etiketiran kao Modrićev nasljednik, nositelj "vatrenih" za budućnost. No, sjedio je na klupi Modriću i Rakitiću, pa ga je prešišao i <strong>Brozović</strong>, polako i Vlašić i Pašalić. Dok njegov učinak u reprezentaciji i dalje stoji na jednom jedinom golu, i to Gibraltaru 2015. godine.</p><p><strong>Niko Kranjčar</strong> ih je zabio 15, koliko i Modrić. Rakitić 14, isključivi defanzivni veznjak <strong>Niko Kovač</strong> 14, Zvone Boban 12, Robert Prosinečki 10, Marcelo Brozović šest, Ćorluka, Lovren, Vida i Vukojević po četiri, Asanović, Slaven Bilić, Mladenović, Šimunić, Tudor, pa čak i Dario Šimić i Soldo koji su išli naprijed samo ako je bila bomba na našoj polovici po tri, Badelj, Jedvaj, Jerko Leko, Mitrović, Štimac i Živković po dva...</p><p>Po broju nastupa (62) već je stigao Asanovića na 18. mjestu svih vremena, ali samo je 14 utakmica odigrao od prve do zadnje minute, a na listi strijelaca dijeli 66. mjesto. Plemeniti veznjak, majstor, virtuoz, opaskog driblinga i lijepog udarca, a ima jedan gol i sedam asistencija u 62 utakmice, kod četiri izbornika. </p><p>Kovačiću je 26 godina i najbolji igrački dani tek su pred njim. A iza njega već toliko iskustva, velikih utakmica, trofeja i razočaranja. I pitanja "Što je s tobom, kad ćeš početi igrati kako možeš, jesi li uopće pravi igrač?"</p><p>Pa daj, Kova, da prestanemo više gatati hoćeš li se 'pojaviti' na utakmici ili ne! Znanje i kvaliteta nisu sporni, više ni iskustvo, što onda jest?</p>