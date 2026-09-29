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LOVRO MAZALIN ZA 24SATA PLUS+

'Ne žalim ni za čim u karijeri. I sad bih odbio poziv Barcelone'

Piše Zdravko Barišić,
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'Ne žalim ni za čim u karijeri. I sad bih odbio poziv Barcelone'
Zagreb: Media day KK Cibona povodom početka nove sezone 2026./27. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatski košarkaš je nakon tri godine napustio Zadar i vratio se u Cibonu: 'Kad sam tu bio posljednji put, ne želim niti spomenuti koliko smo malo plaća primili, bilo je teško stanje', prisjeća se Mazalin

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Kad je imao 15 godina, obasipali su ga nadimcima "čudo od djeteta" i "nova zvijezda hrvatske košarke". Bio je i u kampu velike Barcelone, koja ga je svim silama htjela dovesti. Mnogi su mu prognozirali NBA ligu i status prve violine hrvatske reprezentacije, ali karijera se nije razvila u tom smjeru.

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