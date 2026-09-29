Hrvatski košarkaš je nakon tri godine napustio Zadar i vratio se u Cibonu: 'Kad sam tu bio posljednji put, ne želim niti spomenuti koliko smo malo plaća primili, bilo je teško stanje', prisjeća se Mazalin
LOVRO MAZALIN ZA 24SATA PLUS+
'Ne žalim ni za čim u karijeri. I sad bih odbio poziv Barcelone'
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Kad je imao 15 godina, obasipali su ga nadimcima "čudo od djeteta" i "nova zvijezda hrvatske košarke". Bio je i u kampu velike Barcelone, koja ga je svim silama htjela dovesti. Mnogi su mu prognozirali NBA ligu i status prve violine hrvatske reprezentacije, ali karijera se nije razvila u tom smjeru.
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