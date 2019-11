'Ne želim gledati tu utakmicu, ma to je užas za cijeli život...'

Bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić se nakon izleta u Al Ittihadu smjestio u Birminghamu gdje uspješno vodi WBA prema povratku u Premier ligu. Slavena su tamošnji navijači zavoljeli u vrlo kratkom vremenu i opet ga prozvali onako kako su ga zvali u West Hamu, SuperSlav.

HRT-ov reporter Viki Ivanović posjetio je Bilića u njegovom domu u Birminghamu gdje je pričao o svom novom klubu, najvećoj pobjedi u karijeri te i o današnjoj situaciji u reprezentaciji. Slaven je bio u raspoloženom izdanju jer se sunce napokon pojavilo u Engleskoj.

- Ovo je slučajno da je lijepo vrijeme, a u Hrvatskoj je stalno lijepo vrijeme pa je obitelj otišla malo na Krk. Ovo je prvi put da živimo u manjem mjestu. Sve je bilo Moskva - Istanbul. Sve je jako blizu i sve je 15 minuta - rekao je Bilić na početku emisije Puls.

Foto: James Wilson/Press Association/PIXSELL

- SuperSlav je legenda. Osvojit ćemo 2. ligu, prvu ligu pa Ligu prvaka. On je donio novu dimenziju klubu i napadačku igru. Zna što radi. U nekim utakmicama je donio fantastične odluke. Slaven je faca - spremno su odgovorili navijači WBA na pitanje o Slavenu Biliću.

On je takav. Čovjek koji voli svoj posao i maksimalno se daje u to, a to prepoznaju i navijači. Koji god je klub vodio, on je bio faca. Lokomotiv Moskva, Bešiktaš, West Ham, ma svugdje.

- Ovaj nogomet u drugoj ligi nije 'presoljen', on je taman onakav kakav treba biti. Nije se izgubilo istinski nogometno. Sve miriše na travu, ovo mene jako podsjeća na West Ham. Imaš osjećaj da sve ljude znaš. Sve je slično. Nogometni klub je klub, nije korporacija. West Ham više nije isti klub. Promijenili su stadion, televizijska prava su narasla. Leeds, Nottingham, Burnley, to su još oni stari nogometni klubovi. Ostali su postali korporacije - rekao je bivši hrvatski izbornik o svome novom klubu u koji je stigao na ljeto.

Kada pričate sa Slavenom, ne možete izbjeći pitanja o reprezentaciji. Nane je na klupi 'vatrenih' bio od 2006. do 2012., a s njim smo se i veselili i plakali. Od Njemačke pa do Turske, sve su to trenuci koji su nam ostali urezani u pamćenje, kao i samome Biliću.

Foto: Victoria Jones/Press Association/PIXSELL

- Ako me pitaš koja mi je najveća utakmica, to je ona na Euru protiv Njemačke. Isto je velika nacija, jako je puno Hrvata na utakmici. Druga utakmica u skupini, jako bitna. Odlična igra i pobjeda i s tom pobjedom smo osigurali prvo mjesto.

Naravno, nije moglo proći bez Turske i tragičnog ispadanja u četvrtfinalu Eura u Austriji i Švicarskoj. Koliko smo samo suza prolili zbog te utakmice, koliko puta smo samo spominjali prokletstvo tog susreta. Stegne nam se oko srca kada nam netko spomene tu utakmicu, a i sam Bilić ne želi gledati reprizu te utakmice.

- Nisam puno gledao to. Ne želim to gledati. Te neke trenutke, to ti stoji u glavi. Jednostavno se dogodilo. Cijeli apsurd je taj da su Josip Šimunić i Robert Kovač osvajali sve lopte i duele na tome prvenstvu i bili su fantastični na cijelome Euru. Ali taj duel nakon kojeg su Turci zabili za 1-1 nisu dobili. Užas, to je ono za cijeli život - progovorio je SuperSlav o toj tužnoj noći u Beču.

Foto: HRT

Na svu sreću, deset godina poslije to sve kao da nam se vratilo. Hrvatska je na SP-u u Rusiji osvojila povijesno srebro i tako nam djelomično isprala taj gorak okus. Dao je svoje mišljenje o današnjoj reprezentaciji te o utakmici protiv Slovačke 16. studenog u Rujevici.

- Mi još slavimo, mi smo još u tome. Bitno je bilo taj mamurluk izgurati da se ne dogodi zlo. Nije zgodno što ulazimo u zadnju utakmicu koja nam je presudna, to nije dobro i to nije dobar osjećaj. Reprezentacija je top, radi se jedna smjena reprezentacije. Imaju nekoliko autoriteta na čelu s Lukom, strpljivi su. Situacija je jako dobra - zaključio je Slaven.

Njegov WBA uspješno plovi Championshipom i nakon 15 kola je na prvom mjestu s 30 bodova. Ima osam pobjeda, šest remija i jedan poraz.