'Ne znamo kako će Hajduk igrati, ali napadat ćemo ga'

Najvažnije je kako ćemo mi ući u utakmicu. Moramo istrčati s puno energije, spremni za zalaganje. Vjerujem da ćemo biti na vrhunskom nivou, rekao je Bjelica...

<p>Prije dva dana <strong>Osijek </strong>je došao do šeste uzastopne pobjede u HNL-u, a već u subotu drugoplasirani sastav našeg prvenstva gostuje kod <strong>Hajduka</strong> na <strong>Poljudu</strong>.</p><p>Situacija se u nekoliko mjeseci totalno preokrenula. Ove dvije momčadi posljednji put su igrale 23. kolovoza kada je kriza tresla Osječane, a Splićani su pobijedili 2-1. Nisu se oporavili od šokantnog kraja sezone kada su izgubili drugo mjesto u posljednjem kolu, a Ivica Kulešević nikako nije uspio trgnuti momčad. Samo tjedan dana poslije, Osijek je izgubio od Dinama, Kulešević je dobio otkaz, a na klupu je stigao <strong>Nenad Bjelica</strong>. </p><p>Dva mjeseca kasnije, Osijek izgleda fantastično. Bjelica ima šest od šest i došao je Dinamu na samo četiri boda zaostatka. Doveo je igrače koje je htio, uklopio ih i njegova momčad zasad izgleda nezaustavljivo. A u subotu gostuje kod grogiranog velikana.</p><p>Pobjeda protiv Osijeka je bivšem treneru Hariju Vukasu bila jedina u prvenstvu, a teško je za povjerovati da su Splićani još uz to pobijedili samo Istru u osam kola, a Vukasa su klupe koštala tri poraza zaredom. Situacija na Poljudu je užasno teška, a požar je došao gasiti veliki<strong> Boro Primorac</strong> koji će voditi susret protiv Osječana.</p><p>- Kad sam došao u Osijek, odmah sam kazao sam da nije važno protiv koga igramo, jer mi uvijek idemo po tri boda. Idemo u Split s puno samopouzdanja i vjerujem da možemo biti bolji od Hajduka. Imat ćemo respektabilnu momčad na terenu i na klupi. U posljednjoj utakmici protiv Hajduka na Poljudu Osijek je dobio 1:0, ne vidim zašto ne bismo to ponovili. Možemo pratiti ritam, unatoč žestokom rasporedu zbog korone - rekao je Nenad Bjelica pa prokomentirao dolazak Primorca na splitsku klupu.</p><p>- Novi trener uvijek donosi impuls za momčad. Teško se pripremiti jer ne znamo kako će Hajduk igrati, ni u kojem sustavu ni s kojim igračima. Najvažnije je kako ćemo mi ući u utakmicu. Moramo istrčati s puno energije, spremni za zalaganje. Vjerujem da ćemo biti na vrhunskom nivou. Napadat ćemo Hajduk visoko u presingu koliko god budemo mogli - zaključio je Bjelica koji neće moći računati na Jugovića i Ercega, a posljednji put je protiv Hajduka utakmicu vodio u ožujku ove godine kada je s Dinamom pobijedio na Poljudu, to mu je bila i posljednja utakmica na klupi hrvatskog prvaka.</p><p>Osječani su puni samopouzdanja i elana i u ovom trenutku izgledaju kao da mogu bilo koga pobijediti. S druge strane, Hajduk je izgledao koncepcijski pogubljeno i neuvjerljivo u posljednje vrijeme, igrači su potonuli nakon posljednjeg poraza i pitanje je može li legendarni Boro Primorac promijeniti nešto u samo nekoliko dana. Kako god, sigurno je da nas na Poljudu očekuje zanimljivih 90 minuta. Utakmica počinje u 17.05.</p>