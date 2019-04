'Nekad me palilo, sad bih dobio šamar. I treniraju više nego ja' S klupe sam vidio da lete ružne riječi. Važno je samo da se ovdje završi. Kada sam bio igrač, ovakve stvari bi me palile, ali sada drugačijim očima gledam na to, kaže legendarni veznjak Milana Gennaro Gattuso