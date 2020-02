'Nekada nekorektno reagiram na odluke sudaca, Bože moj...'

Dinamo nastavlja dominirati prvoligaškim društvom, 'modri' su protiv Gorice upisali i drugu proljetnu prvenstvenu pobjedu. Nije to bila spektakularna utakmica, niti je sijevalo sa svih strana, a Dinamo je pogocima Theophilea i Kadziora stigao do vrijedne pobjede 2-0.

- Zasluženo smo pobijedili, ali veliki dio utakmice nismo bili na nivou na koji smo navikli naše navijače. Jedan od razloga naše slabije igre je bila sjajna Gorica, bili su kompaktni, oni uvijek u Maksimiru nešto pokušaju igrati i prema naprijed za razliku od mnogih koji se ovdje samo brane - rekao je Nenad Bjelica, pa dodao:

- Gorica je igrala muški i hrabro, nisu nam davali prostora sve do isključenja Suka. Čestitam svojim igračima na pobjedi, ali i nogometašima Gorice na dobroj utakmici.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Vi ste u jednom trenutku burno reagirali prema sucima...

- U tim su trenucima prisutne emocije, i mi i oni želimo dobiti utakmicu, to je tako. I onda nekada reagiram na njihove odluke na način koji nije korektan. Bože moj, mogao sam bolje reagirati u toj situaciji, a suđenje ne komentiram.

Nenad Bjelica je nastavio...

- Nikoli Mori je netko pao na nogu s kopačkom, no to se čini kao običan udarac, a ne nekakvo iskrenuće koljena. Gojak je iskrenuo zglob, dok je Gavranović imao problema s aduktorom. Teren je tvrd, teško je bilo igrati, on je sada obnovio ozljedu koju je već imao. Oršić? Imao je tešku noć, nije spavao, dobio je i temperaturu, a pod njom je i Stojanović. Situacija s Andrićem? On se i dalje premišlja između odlaska na posudbu u dva kluba.

Koliko ste zadovoljni igrom momčadi u prvom dijelu, kada ste igrali u rombu u veznoj liniji?

- Nisam zadovoljan! Mi moramo pokušavati nove stvari, igru prilagoditi igračima koje imamo. Pa smo puno rotirali, igrali smo 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, puno različith formacija. Igrači moraju biti spremni na brojne promjene sustava, a bodovna razlika u odnosu na konkurente nam daje puno mogućnosti za neke eksperimente - završio je Bjelica.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Sergej Jakirović svojim igračima nije imao što za zamjeriti...

- U svlačionici sam čestitao momcima, radili smo sve što smo trenirali kroz tjedan, Dinamo u prvom dijelu osim one situacije Gavranovića nije imao opasnih pokušaja. Da, mogli smo biti bolji u igri prema naprijed, a na poluvremenu smo željeli još više stisnuti Dinamo, pa ih po osvojenoj lopti dovesti do nekih neugodnih situacija. Jasno, sve je palo u vodu poslije isključenja Suka, žao mi je što nismo dulje izdržali - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Golovi? Prvi smo dobili iz kornera, a tu smo znali što radi Dinamo, kao što znamo kako kornere izvode svi naši suparnici. No, to je opet igračka kvaliteta Theophilea koji je dobro pogodio. A gol Kadziora je za euro-razmjenu. Zadovoljan sam, pred nama je težak raspored, ali već u Rijeci idemo po sva tri boda.