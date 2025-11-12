Nekadašnja zvijezda Chelseaja doživjela šok. Srušio se na tlo, hitno je prebačen u bolnicu...

Nekadašnji brazilski reprezentativac i zvijezda Chelseaja Oscar (34) hitno je hospitaliziran nakon što je kolabirao tijekom treninga u klupskom centru Barra Funda u São Paulu. Liječnici su nakon pregleda otkrili ozbiljne srčane probleme, a veznjak sada razmatra mogućnost prekida karijere.

Incident se dogodio tijekom rutinskog intervalnog testa na sobnom biciklu, koji je bio dio njegova programa oporavka od ozljede lista. Oscar je izgubio svijest i srušio se, a liječnički tim reagirao je odmah i hitno ga prevezao u bolnicu Albert Einstein u São Paulu, gdje je zadržan na promatranju. Prema svjedočenjima iz kluba, nogometaš je bio u nesvijesti gotovo dvije minute.

São Paulo je ubrzo objavio službeno priopćenje u kojem je potvrdio da je igrač doživio "incident s kardiološkim promjenama" te da se nalazi u stabilnom stanju. Klub je poručio da će nove informacije objaviti tek nakon što liječnički tim dovrši pretrage i u dogovoru s igračem.

Brazilski mediji navode da ovo nije prvi put da se pojavila zabrinutost za njegovo srce. Još u kolovozu, tijekom oporavka od frakture lumbalnih kralježaka, testovi su pokazali blage nepravilnosti u radu srca. Iako su mu tada liječnici dopustili povratak treninzima, Oscar je javno izjavio da će se povući ako njegovo stanje bude predstavljalo ikakav rizik. Aktualni događaji dali su toj izjavi novu težinu.

Izvori bliski igraču tvrde da Oscar ozbiljno razmatra raskid ugovora sa São Paulom, koji traje do kraja 2027. godine, i prijevremeno umirovljenje. Povratak u domovinu, koji je trebao biti kruna karijere, pretvorio se u niz zdravstvenih i fizičkih borbi. Ove je sezone odigrao samo 21 utakmicu, a mučile su ga ozljede kuka, bedra i fraktura kralježnice, uz nove probleme s listom neposredno prije kolapsa.

Oscar se u prosincu prošle godine vratio u brazilski nogomet nakon sedam godina provedenih u Kini, gdje je nosio dres Shanghai Porta. U Kini je stekao status legende, ali i izazvao brojne rasprave nakon što je otvoreno priznao da je otišao zbog financijskih razloga.

- Dolazim iz siromašne obitelji i želio sam osigurati svoju budućnost. Svaki radnik prihvati bolju ponudu zbog obitelji - izjavio je tada.

Prije odlaska u Aziju Oscar je pet godina nosio dres Chelseaja, s kojim je osvojio Premier ligu i Europsku ligu. Za brazilsku reprezentaciju odigrao je 48 utakmica i postigao 12 pogodaka, a svijet ga pamti po pogotku Hrvatskoj na otvaranju Svjetskog prvenstva 2014. godine.

Iako službena odluka još nije donesena, sve više je naznaka da bi zdravstveni problemi mogli označiti kraj jedne iznimne karijere. Oscarovo zdravlje sada je, kako ističu njegovi suradnici, apsolutni prioritet.