'Neki igrači nisu došli jer su u SAD-u. To je pogrešno! Igranje za Hrvatsku mora biti čast'

Momčad je ogledalo izbornika, kažu. A ako je suditi po širokom osmijehu i optimizmu koji je isijavao iz Damira Mulaomerovića na okupljanju reprezentacije, onda hrvatske košarkaše čeka uspješno i pobjedama popločano ljeto. I unatoč silnim problemima, vedar i pun elana.

Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se u Zagrebu ususret utakmica protiv Slovenije i Finske u kvalifikacijama za SP. Računica je jasna, trebamo barem jednu pobjedu za prolazak u drugi krug, a potvrditi ga možemo već u Stožicama dobijemo li Slovence s više od dva razlike i poklopi li se rezultat iz skandinavskog derbija Finske i Švedske. Prvu utakmicu igramo protiv Slovenije 30. lipnja u Ljubljani, a 3. srpnja ugostit ćemo Fince u posljednjem kolu prvog kruga. Nadamo se ne i za nas.

Izbornik Damir Mulaomerović je dan prije okupljanja objavio popis od 17 igrača, ali neće svi doći na pripreme u Opatiju. Bojan Bogdanović i Ivica Zubac ne mogu zbog NBA pravila koje im dopušta samo 30 dana reprezentativnih aktivnosti, a Karlo Matković je u SAD-u gdje iščekuje NBA Draft koji je na rasporedu 24. lipnja.

- Najprije ću se osvrnuti na igrače koji se neće priključiti. Stavio sam na spisak i Krušlina koji se javio da ima parcijalnu rupturu palca. I prije finala prvenstva zvao sam Tonija Nakića, no on je izjavio kako ima problem sa skakačkim koljenom te da nije 100% spreman i ne može dati svoj maksimum, što ja mogu prihvatiti i ne pada mi na pamet da bilo koga prisiljavam da bude s nama - kazao je u uvodu izbornik Damir Mulaomerović.

Na popisu bi bio i sad već bivši centar Cibone Danko Branković, no on se zahvalio na pozivu i otišao u SAD pokušati se dokazati pred očima skauta. I to je ono što ga je zasmetalo. Zbog istog razloga nema ni Matkovića, no on bi se trebao priključiti kasnije.

- Branković je odlučio otići na NBA workout, a ja smatram da je na neki način pogrešno odlučio jer će se ovih petnaestak momaka u Opatiji boriti za mjesto u reprezentaciji, a to treba biti čast, obveza i prioritet. Konačno, sinoć me Matković telefonski kontaktirao i najavio kako neće moći doći na početak priprema i ostaje do daljnjeg u Americi zbog drafta jer je dobio određene garancije, a mora odraditi još neke treninge. Njegov je nastup neizvjestan jer ne znamo do kada će se zadržati tamo. Radi se o momku koji je odigrao sjajnu utakmicu u Švedskoj i koji je na neki način budućnost reprezentacije. Iskreno mi je žao jer smatram da je ovo prioritet, a isto tako mogu razumjeti ako se radi o tome da je dobio garanciju da će dobiti neku NBA ponudu - rekao je Mulaomerović.

Sezona je duga i naporna i problema s ozljedama gotovo uvijek ima pa tako na raspolaganju neće biti Luka Šamanić, Kruno Simon i Dario Šarić. . Bez obzira na to, imamo momčad koja bi se trebala moći potući sa Slovenijom koju će predvoditi Luka Dončić i Goran Dragić. Tu je Mario Hezonja, bolji i zreliji nego ikada, sjajni Ante Žižić, vratio se Dragan Bender koji je dugo bio ozlijeđen, a tri dana prije Slovenije reprezentaciji će se pridružiti naši najbitniji igrači, Bojan Bogdanović i Ivica Zubac.

- Smatram da su momci koji će biti ovdje, uz vodstvo Bogdanovića i Zupca, željni i jedva čekaju kvalifikacije. Bogdanović i Zubac mogu trenirati tek od 27. lipnja što znači da ćemo ih imati na tri-četiri treninga, no najvažnije je da će individualno trenirati i biti spremni. Mi smo spremni, neki su momci umorni jer su nedavno završili u klubovima, no probat ćemo sve to u ovih 15 dana spojiti, napraviti dobru atmosferu, dobro trenirati, a imat ćemo najbolje moguće uvjete, HKS je izašao u susret svemu što sam tražio. Na meni ostaje da složim jednu fajtersku, dobru ekipu i da odemo u Sloveniju s puno samopouzdanja i odigramo, prije svega, dobru utakmicu - kazao je Mulaomerović.

Košarkaš Maccabi Tel Aviva Dragan Bender propustio je olimpijski turnir u Splitu zbog ozljede prednjeg križnog ligamenta. Dug oporavak bio je pred njim, prošao je puste terapije, treninge, sve samo kako bi se vratio u staru formu. I uspio se oporaviti. A njegov stav posebno je oduševio izbornika.

- Moram naglasiti da me nazvao sam, vrlo me pozitivno iznenadio, rekao je kako bi došao trenirati bez obaveze da bude u dvanaest, kako bi volio biti članom reprezentacije. Mislim da je to pravi stav. Bio sam u kontaktu s Nikolom Vujčićem koji je rekao da je u dosta dobrom stanju i da trenira, no vrijedno je spomenuti kako se Dragan sam javio - zaključio je izbornik pred čijim je igračima dugo i naporno ljeto.

Mnoge je iznenadilo kada se u salonu pojavio Mario Hezonja. Nasmijan i raspoložen, pun optimizma. A pred hrvatskim novinarima nije ga bilo šest godina.

Nakon kvalifikacija, već u kolovozu na rasporedu je novo okupljanje uoči Eurobasketa koji se od 1. do 18. rujna igra u Njemačkoj, Gruziji, Češkoj i Italiji. Samo se nadamo da Babo neće i ovaj put pognute glave napustiti parket. Scene kojih smo se posljednjih godina toliko puta nagledali.

