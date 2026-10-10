NEKI NOVI DERBI Ikone Hajduka i Dinama prvi put bez minutaže

Ne tako davno rješavali su derbije, a ovaj put u okršaju Hajduka i Dinama (2-1) na Poljudu nisu dobili ni minutu. Svatko od njih sa svojom pozadinom i mogućim razlozima.

Marko Livaja (33) je prvi put cijeli derbi protiv Dinama odgledao kao rezerva. A u nogama ih ima čak 22 u pet i pol godina u Splitu, zabio je i sedam golova uz dvije asistencije, no od prošle je sezone bez učinka, a kako je krenula ova, sve je izglednije da ih neće igrati iduće.

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Pokretanje videa... VIDEO Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Kapetan je jedini put ove sezone maksimalnu minutažu imao još u prvom kolu u porazu od Varaždina, neprijeporan je izbor u vrhu napada Michele Šego (koji ga je zamijenio i s trakom oko ruke), a Livaja je od neupitnog startera i čovjeka oko kojega se sve gradi u Hajduku postao: neiskorištena rezerva.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Priča Mislava Oršića (33) nešto je drugačija, on je došao u Maksimir na jednu sezonu pokušati dokazati da nije zaboravio igrati na visokoj razini. Mario Kovačević puno mu više vjeruje u Europi nego u HNL-u, gdje je čak četiri puta grijao klupu, a tek je prošli tjedan zabio prvijenac protiv drugoligaša Vukovara u Kupu. I to je za igrača takvog kalibra puno premalo.

Oršić, dakako, pamti i ljepše dane protiv Hajduka: u kolekciji ima 26 utakmica s devet golova (šest za Dinamo) i tri asistencije. Iz početne je postave iscurio nakon povratka Luke Ivanušeca.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Kao i njegov kolega na istoj poziciji, Arbër Hoxha (28), koji je također poraz odgledao s klup. To je, doduše, iskusio i u pobjedi na istom travnjaku u ožujku ove godine. Još je prošle sezone zabijao Splićanima, u dva navrata (prije toga još dvaput za Slaven Belupo), spasio "modre" poraza u 102. minuti na Maksimiru. Sad je prvi put u prvenstvu ostao neiskorištena pričuva, i to nakon propalog transfera.

Naime, sredinom rujna njegov je odlazak u Al Wahdu u Ujedinjene Arapske Emirate praktički bio gotova priča, Dinamo je pristao na 2,5 milijuna eura odštete, ali je na koncu zapelo između uvjeta koje je klub ponudio igraču, pa je Albanac ostao u Zagrebu. I, s obzirom na to da je prije manje od godinu dana produžio ugovor, koji mu vrijedi do ljeta 2029., Kovačević mu mora naći ulogu u momčadi. Ili će se možda odlučiti na bijeg na zimu.