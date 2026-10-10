Obavijesti

Sport

Komentari 0
SAMO REZERVE

NEKI NOVI DERBI Ikone Hajduka i Dinama prvi put bez minutaže

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
NEKI NOVI DERBI Ikone Hajduka i Dinama prvi put bez minutaže
Foto: Ivo Čagalj, Igor Kralj, Ivana Ivanović/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HAJDUK - DINAMO 2-1 Livaja, Oršić i Hoxha gledali su derbi s klupe: nekad zvijezde, sada na margini. U Hajduku i Dinamu stižu teška pitanja

Admiral

Ne tako davno rješavali su derbije, a ovaj put u okršaju Hajduka i Dinama (2-1) na Poljudu nisu dobili ni minutu. Svatko od njih sa svojom pozadinom i mogućim razlozima.

Marko Livaja (33) je prvi put cijeli derbi protiv Dinama odgledao kao rezerva. A u nogama ih ima čak 22 u pet i pol godina u Splitu, zabio je i sedam golova uz dvije asistencije, no od prošle je sezone bez učinka, a kako je krenula ova, sve je izglednije da ih neće igrati iduće.

POGLEDAJTE SAŽETAK:

Pokretanje videa...

Sažetak Hajduk - Dinamo VIDEO
Sažetak Hajduk - Dinamo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Kapetan je jedini put ove sezone maksimalnu minutažu imao još u prvom kolu u porazu od Varaždina, neprijeporan je izbor u vrhu napada Michele Šego (koji ga je zamijenio i s trakom oko ruke), a Livaja je od neupitnog startera i čovjeka oko kojega se sve gradi u Hajduku postao: neiskorištena rezerva.

Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk
Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Priča Mislava Oršića (33) nešto je drugačija, on je došao u Maksimir na jednu sezonu pokušati dokazati da nije zaboravio igrati na visokoj razini. Mario Kovačević puno mu više vjeruje u Europi nego u HNL-u, gdje je čak četiri puta grijao klupu, a tek je prošli tjedan zabio prvijenac protiv drugoligaša Vukovara u Kupu. I to je za igrača takvog kalibra puno premalo.

Oršić, dakako, pamti i ljepše dane protiv Hajduka: u kolekciji ima 26 utakmica s devet golova (šest za Dinamo) i tri asistencije. Iz početne je postave iscurio nakon povratka Luke Ivanušeca.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Kao i njegov kolega na istoj poziciji, Arbër Hoxha (28), koji je također poraz odgledao s klup. To je, doduše, iskusio i u pobjedi na istom travnjaku u ožujku ove godine. Još je prošle sezone zabijao Splićanima, u dva navrata (prije toga još dvaput za Slaven Belupo), spasio "modre" poraza u 102. minuti na Maksimiru. Sad je prvi put u prvenstvu ostao neiskorištena pričuva, i to nakon propalog transfera.

Naime, sredinom rujna njegov je odlazak u Al Wahdu u Ujedinjene Arapske Emirate praktički bio gotova priča, Dinamo je pristao na 2,5 milijuna eura odštete, ali je na koncu zapelo između uvjeta koje je klub ponudio igraču, pa je Albanac ostao u Zagrebu. I, s obzirom na to da je prije manje od godinu dana produžio ugovor, koji mu vrijedi do ljeta 2029., Kovačević mu mora naći ulogu u momčadi. Ili će se možda odlučiti na bijeg na zimu.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj
FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele
SRNINO GNIJEZDO

FOTO Ovo je luksuzna vila Darija Srne i supruge Mirele

Darijo Srna i supruga Mirela grade luksuznu vilu u Lozici, uz more i s bazenom! Vrijedi oko osam milijuna eura, a mikrolokacija je ključna za prestiž i cijenu
VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a
VIDEO: POTOP U SPLITU

VIDEO Hajduk - Dinamo 2-1: 'Bili' srušili 'modre' u ludnici na Poljudu i zasjeli na vrh HNL-a

Nevjerojatan kraj utakmice na Poljudu. Dinamo je na potopljenom terenu skoro došao do izjednačenja, ali Hajduk je izdržao. Za goste je zabio Beljo, domaće je počasti McKenna autogolom, a Bamba preokrenuo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026